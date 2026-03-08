Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: dopo i calciatori, il matrimonio con l’erede Beretta?

Melissa Satta oggi è legata all’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Dopo gli ex calciatori, il matrimonio potrebbe essere il prossimo passo.

Per Melissa Satta il tempo dei bilanci è arrivato quasi naturalmente. La showgirl sarda ha appena compiuto 40 anni e guarda alla propria vita con una consapevolezza diversa rispetto al passato. Una carriera televisiva ormai lunga, una notorietà costruita negli anni e una vita privata spesso raccontata dai media hanno definito il suo percorso pubblico.

Oggi, però, il capitolo sentimentale sembra essersi stabilizzato. Accanto a lei c’è Carlo Gussalli Beretta, imprenditore e membro della celebre famiglia industriale italiana. Una relazione che procede da tempo e che, secondo molti osservatori, potrebbe prima o poi portare anche a un matrimonio.

Gli ex di Melissa Satta tra calcio e sport

La storia sentimentale di Melissa Satta è stata spesso associata al mondo dello sport, in particolare al calcio. Due relazioni, più di altre, hanno segnato una fase importante della sua vita.

La prima è quella con Christian “Bobo” Vieri. I due hanno vissuto una relazione molto mediatica iniziata intorno al 2006 e conclusa nel 2011. Per diversi anni sono stati una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo e dello sport italiano, tra eventi mondani e apparizioni pubbliche.

Subito dopo è arrivata la storia con Kevin-Prince Boateng. La relazione è iniziata nel 2011 e ha portato alla nascita del figlio Maddox nel 2014. Nel 2016 la coppia si è sposata, ma il rapporto ha attraversato negli anni diverse difficoltà fino alla separazione e al successivo divorzio ufficializzato nel 2020.

Accanto a queste storie più note, il nome di Melissa Satta è stato accostato nel tempo anche ad altri partner non legati al calcio. Tra questi Daniele Interrante, l’imprenditore Matteo Rivetti e il tennista Matteo Berrettini. Relazioni diverse tra loro, alcune brevi e altre più durature, che hanno comunque alimentato negli anni l’attenzione della cronaca rosa.

Chi è Carlo Gussalli Beretta

L’attuale compagno della showgirl appartiene invece a un mondo completamente diverso da quello sportivo. Carlo Gussalli Beretta è infatti un imprenditore e uno degli eredi della storica famiglia che controlla il gruppo Beretta, azienda italiana leader mondiale nella produzione di armi con una storia industriale che affonda le radici nei secoli.

Cresciuto tra Italia e contesti internazionali, Carlo Gussalli Beretta è una presenza piuttosto abituale nel cosiddetto jet set globale. Non è raro vederlo a eventi sportivi di grande richiamo o in contesti mondani esclusivi: dal Gran Premio di Monaco alle vacanze a Miami, passando per appuntamenti sociali e matrimoni di alto profilo.

Un ambiente molto diverso rispetto a quello dei campi da calcio, ma comunque vicino a quel mondo di visibilità e relazioni internazionali che spesso caratterizza le famiglie imprenditoriali più influenti.

La storia tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta è diventata pubblica tra il 2024 e il 2025. Da allora la coppia non ha nascosto il proprio rapporto, condividendo anche sui social diversi momenti della vita insieme.

Su Instagram compaiono spesso scatti di viaggio o momenti privati che raccontano una relazione serena. I due vengono fotografati insieme in diverse città e località internazionali: Miami, Montecarlo, Napoli o durante cerimonie e matrimoni di amici comuni. In tutte queste occasioni appaiono affiatati e piuttosto naturali davanti agli obiettivi.

Chi li osserva da vicino parla di una coppia che ha trovato un equilibrio preciso, lontano dalle tensioni che a volte accompagnano le relazioni molto esposte mediaticamente.

Matrimonio all’orizzonte per la Satta e l’erede Beretta

Resta naturalmente la domanda che circola da tempo tra i curiosi e tra chi segue le vicende della showgirl: arriveranno davvero i fiori d’arancio?

Per il momento non esistono annunci ufficiali né indiscrezioni concrete su una proposta imminente. Melissa Satta sembra vivere la relazione senza fretta, mentre Carlo Gussalli Beretta continua a mantenere una certa discrezione sulla propria vita privata.

Di certo, dopo anni di relazioni molto esposte nel mondo dello sport, la showgirl sembra aver trovato una fase diversa della propria vita sentimentale. Meno clamore, più stabilità e un rapporto che – almeno per ora – procede con naturalezza.