Ranieri Onorato con la Cittadinanza di Cagliari: Un Destino Segnato da un Legame Speciale

Un’isola riconosce uno dei suoi. Cagliari si è fermata un attimo, giusto il tempo di dire grazie a chi, più di una volta, l’ha riportata dove sognava di stare. Non è solo calcio: è un ritorno a casa, con la città che allunga la mano e chiama per nome il suo Mister.

C’è un momento in cui una storia privata diventa cosa pubblica. Con Claudio Ranieri e Cagliari è successo tante volte. Notti di pioggia al Sant’Elia, radio accese la domenica, famiglie intere attorno a una partita. Io, come molti, ricordo la certezza calma della sua voce. Ricordo l’idea semplice: lavorare, migliorare, credere.

Un legame lungo decenni

Il filo parte da lontano. Fine anni ’80. Ranieri arriva e il Cagliari sale due volte di fila: dalla C alla B nel 1989, poi in Serie A nel 1990. Dati chiari, emozioni che restano. Il suo nome entra nel lessico familiare della città, insieme alle parole più sarde che ci siano: testardaggine, pazienza, dignità.

La vita fa giri larghi, ma alcune strade portano sempre allo stesso porto. Dicembre 2022. Ranieri torna. La squadra è in B. A giugno 2023 arriva la promozione ai playoff, con una finale contro il Bari risolta nel recupero: un dettaglio che ancora oggi sembra un segno del destino. La stagione successiva è dura, però lucida. Il Cagliari resta in A, con una salvezza conquistata senza trucchi, partita dopo partita. Tutto verificabile. Tutto alla Ranieri.

Fino a qui, racconto di sport. Poi scatta qualcosa in più.

Oggi quel legame ha preso forma ufficiale. Il Consiglio comunale ha votato la cittadinanza onoraria di Cagliari a Claudio Ranieri con voto unanime. Il sindaco Massimo Zedda gli ha consegnato la pergamena, nel segno di una comunità che riconosce il valore di chi l’ha rappresentata con misura e orgoglio. Un atto semplice. Un titolo che pesa.

Il gesto che diventa memoria civile

Perché questo conta? Perché la cittadinanza onoraria non premia solo i risultati. Premia uno stile. Ranieri ha allenato in mezza Europa, ha firmato imprese considerate impossibili, ha parlato di calcio come si parla della vita: con ironia, disciplina, rispetto. A Cagliari ha fatto un passo in più. Ha messo radici simboliche. Ha mostrato che si può vincere senza urlare, si può perdere senza cadere, si può ripartire senza rancore.

Gli esempi concreti aiutano. Le promozioni del 1989 e del 1990 definiscono una pagina storica. La risalita del 2023, passata per il recupero e per una squadra costruita senza clamori, parla di metodo. La salvezza in Serie A nel 2024 conferma la sostanza. Non c’è enfasi di troppo in questi dati: sono numeri, sono fatti. E spiegano perché la città intera, consigliere dopo consigliere, abbia detto sì, insieme.

Nel Municipio il protocollo dà forma all’emozione. Fuori, all’Unipol Domus, restano i cori, le sciarpe, le storie dette piano. Non abbiamo bisogno di iperboli per capirci: basta guardare le mani che applaudono, le generazioni che si passano i racconti, gli occhi di chi ha visto tornare qualcosa che temeva perduto.

E ora? Ora Cagliari ha un cittadino in più. Un cittadino che conosce il maestrale e sa aspettare la bonaccia. Viene da chiedersi quale altra città, domani, avrà il coraggio di dire grazie con la stessa misura. Forse basterà riascoltare quella voce calma e cominciare, di nuovo, da lì.