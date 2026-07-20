Owusu Promosso alla Prima Squadra della Juve: Spalletti Blocca la Sua Cessione

Un ragazzo del vivaio che bussa alla porta dei grandi, una scelta tecnica che cambia gli equilibri, un filo di mistero sul mercato. Nell’estate della Juventus, il nome di Owusu diventa una storia da seguire con il fiato corto: tra orgoglio di casa e decisioni che pesano.

Capita a volte che il calcio torni semplice. Un campo alla Continassa, una pettorina diversa dalle solite, sguardi che dicono “oggi tocca a te”. È così che il nome di Owusu, centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero, è entrato nel racconto di questi giorni. Lavora da tempo tra Under 19 e Next Gen, conosce i corridoi del club e il linguaggio degli allenatori. Non tutti i passi fanno rumore, ma alcuni cambiano il ritmo.

Le indiscrezioni parlano chiaro: il club valuta la sua promozione stabile in prima squadra. E il dettaglio che tiene insieme tutto è burocratico, ma decisivo: Owusu dovrebbe prendere il posto di Miretti nelle liste ufficiali. È un passaggio che dice più di mille dichiarazioni.

Perché il posto nelle liste conta davvero

In Serie A la rosa “ufficiale” è di 25 giocatori. Per tenerla piena servono calciatori “formati in Italia” e, meglio ancora, “formati nel club”. In Europa il principio è simile: 8 “localmente formati”, di cui 4 cresciuti in casa. Se uno come Miretti esce dal perimetro — anche solo con un prestito — si apre un vuoto regolamentare e identitario. E lì entra in scena un profilo come Owusu: centrocampista di sistema, nato calcisticamente a Torino, utile per la lista UEFA e per i meccanismi quotidiani dello spogliatoio.

Il senso è pratico: non si occupa una casella, si copre una necessità. Un club che vuole restare competitivo su più fronti ha bisogno di energia fresca e di giocatori pronti a ruotare senza strappi. La Juventus, con la sua Next Gen, ha già mostrato come si fa: basti pensare ai percorsi di chi ha saputo fare il salto, con pazienza, passando dalle notti di Serie C alle luci dell’Allianz.

A metà di questa storia c’è però una voce che accende il dibattito: si sussurra che Spalletti abbia “bloccato” la cessione del ragazzo. È bene dirlo con chiarezza: al momento non esistono conferme ufficiali sul ruolo concreto del CT della Nazionale in una decisione interna alla Juventus. Il rumore c’è, la traccia formale no. Ciò che invece prende corpo è la valutazione tecnica del club: trattenere il centrocampista e dargli una chance nel gruppo dei grandi.

Cosa porta Owusu alla Juventus

Le qualità? Essenziali e spendibili. Gamba e letture, corsa utile, passaggio verticale quando serve, pulizia nei primi controlli. Soprattutto, conoscenza dei principi di gioco che si insegnano in casa: pressare senza farsi attrarre dalla palla, occupare la zona giusta, semplificare quando il pallone scotta. In panchina si apprezza chi non ha bisogno di un manuale ogni domenica.

È una scelta che manda anche un segnale allo spogliatoio. Dire “crediamo nel prodotto del settore giovanile” non è marketing: è una catena di fiducia che parte dagli Allievi e arriva alla porta dello stadio. I ragazzi guardano e capiscono. Gli allenatori pure.

E poi c’è la parte emotiva, che nel calcio conta sempre. Chi ha visto nascere la Next Gen lo sa: certe promozioni non si misurano solo in minuti, ma in abitudini nuove. Entrare accanto a chi ha già vinto, imparare le micro-regole non scritte, reggere i silenzi prima di una gara. È lì che un calciatore cresce davvero.

Se la storia andrà come sembra, Owusu inizierà la stagione in alto, con la responsabilità leggera dei 20 anni e la concretezza di chi ha fatto la fila. Non è un finale, è un inizio. E forse è la parte più bella: immaginare il primo pallone toccato davanti al pubblico, ascoltare il brusio che diventa attesa. Quante volte nella vita capita di sentirsi esattamente nel posto giusto?