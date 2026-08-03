Triumpho Granata in Inghilterra: Dembélé segna e Abate sorride, Torino batte Burnley 1-0 in Amichevole

Piove fino a un attimo prima, poi l’aria si apre e il vecchio Turf Moor fa da cornice a un lampo: il Torino si prende l’amichevole in Inghilterra, un tocco francese decide la serata e in panchina Abate sorride come chi ha visto ciò che cercava.

Non servono fuochi d’artificio per capire quando una squadra sta mettendo a fuoco idee e ritmo. In casa del Burnley, in uno degli stadi più antichi d’Europa – il Turf Moor ospita calcio professionistico dal 1883, capienza intorno ai 22 mila posti – i granata si sono misurati con clima, intensità e abitudini inglesi. Tutto condensato in un test che chiede gambe pronte e testa chiara.

Nei primi minuti, la partita resta compressa. Linee corte, poco spazio tra i reparti, contrasti veri. Il pallone scivola veloce sull’erba bagnata e ogni giocata richiede scelta rapida. Il Torino tiene il campo con pazienza, non forza. Cerca ampiezza, respira sui cambi gioco, si compatta quando il Burnley alza la pressione.

Poi, a metà serata, quello che tutti aspettano quando il lavoro settimanale promette uno sbocco: l’episodio che spacca l’equilibrio. L’azione nasce pulita, uno scambio nel mezzo, un varco alle spalle, e la corsa giusta. Njie vede il tempo, calibra l’assist con misura, e Dembélé arriva puntuale: controllo sobrio, conclusione precisa. È il gol che cambia il copione e indirizza l’1-0.

In panchina Abate applaude; il gesto vale più di mille parole. Non è solo il risultato, è il come. È la lettura della situazione, la pulizia nella rifinitura, il tempismo nell’attacco dello spazio. Dettagli che, a luglio e agosto, sono mattoni.

Il contesto: Turf Moor e ritmo inglese

Il pubblico di Burnley, abituato a duelli e seconde palle, riconosce l’agonismo. Applaude i contrasti ben giocati e le chiusure pulite. Il Torino risponde con ordine e qualche accelerazione in più nella ripresa. Mantiene la squadra corta, cerca verticalità quando il corridoio si apre. Non ci sono dati ufficiali sul possesso o sul numero di tiri diffusi dal club in questo test; quel che resta nitido è la sensazione: partita vera, margini di crescita chiari, identità in costruzione.

La fase difensiva regge. Blocchi compatti, letture tempestive sulle palle laterali, attenzione sulle palle inattive. Una clean sheet in trasferta, in un contesto fisico e rumoroso, vale più di una nota a margine. È una piccola assicurazione sul percorso.

Il segnale: intesa e carattere granata

L’intesa tra Dembélé e Njie è il fotogramma della serata. Uno chiama, l’altro risponde. È il tipo di connessione che alimenta fiducia nello spogliatoio e apre tracce per le settimane che arrivano. In avanti si vedono movimenti coordinati, qualche inserimento tardivo, scelta del tempo meno frenetica rispetto a inizio gara. Sono appigli concreti, non slogan.

Il Burnley, che riparte dalla Championship, non regala niente. Riempie l’area, caccia rimbalzi, prova a rientrare con forza emotiva. Ma il Torino tiene il filo. Non specula, non si allunga, porta a casa un test che vale come bussola. Un 1-0 che non fa rumore, e proprio per questo suona bene.

È “solo” un’amichevole, dirà qualcuno. Eppure certe sere suggeriscono possibilità. Dal vecchio Turf Moor, sotto i fari, i granata ripartono con una piccola verità: quando idea e gesto si toccano, il campo si apre. Sul pullman, mentre la notte inglese scorre fuori dal finestrino, quanti penseranno a quell’assist teso e al piede di Dembélé che lo trasforma? E dove potrà portarli la prossima volta che l’aria si apre all’improvviso?