Un biglietto infilato sotto la porta, con una scadenza in rosso. Così appare il nuovo strappo nel calcio globale: un’offerta alle federazioni, rapida e silenziosa, che promette risorse e chiede fedeltà. Intorno, il brusio: tifosi, dirigenti, calciatori. E una domanda che non smette di pulsare: chi guida davvero il gioco?

Uefa Contro Fifa: Accuse di Lucro e Crescente Opposizione al Piano di Arricchimento tramite le Federazioni Nazionali

C’è un punto che inciampa nella gola. L’idea di una “offerta a scadenza” inviata alle federazioni nazionali. Un messaggio chiaro: decidete in fretta. Il tempismo dice molto del progetto. Una FIFA che corteggia direttamente le associazioni, aggira i tavoli lunghi e spinge sul pedale del consenso. Qui nasce la frattura con la UEFA, che legge la mossa come un atto di forza. E come un segnale di puro lucro.

Il contesto aiuta. Nel 2025 il Mondiale per Club avrà 32 squadre, negli Stati Uniti, tra metà giugno e metà luglio. È un evento enorme. Richiede sponsor, finestre televisive, viaggi. Richiede soprattutto spazio nel calendario internazionale. Allenatori e sindacati dei calciatori hanno già protestato per i carichi. La questione non è solo tecnica: è politica. Chi decide cosa sacrificare?

Le federazioni nazionali sono il cuore del sistema. Ricevono fondi, gestiscono i campionati locali, formano arbitri, tengono in piedi i vivai. Il programma FIFA Forward ha aumentato i contributi nel ciclo 2023-2026 rispetto al precedente. Non è un dettaglio. Significa leve, equilibri, riconoscenza. Ma qui c’è un punto delicato: su questa “offerta a scadenza” non esistono cifre pubbliche né termini ufficiali verificabili. L’indiscrezione circola, pesa, ma non si può dare per certa. Il metodo però è noto: si crea urgenza, si isola il decisore, si promette sostegno. Il resto viene da sé.

Hanno ragione quelli che, al bar, sfogliano il calendario sul telefono e scuotono la testa. L’Europa gioca lunga, con la Champions League, la Nations League, i campionati nazionali. La FIFA spinge su nuovi format, nuove finestre, nuove entrate. Gli interessi si accavallano. È come aggiungere un piano a un palazzo già instabile: vedi la vista, senti scricchiolare le scale.

Il nodo tra soldi e calendario

La UEFA denuncia uno schema: più competizioni globali, più centralità a Zurigo, meno peso per club e leghe. La FIFA replica con la parola “solidarietà”. Più denaro alle federazioni nazionali, più progetti di base. I fatti verificabili: il Mondiale per Club 2025 è approvato, il periodo è definito, la pressione sui recuperi è reale. I fatti non verificabili: termini e deadline dell’offerta in questione. Lì bisogna essere onesti e restare nel campo del probabile, non del certo.

In mezzo, i calciatori. Hanno già portato la discussione in sede legale, citando il rischio di sovraccarico. È la crepa che fa paura. Se salta il corpo degli atleti, salta lo spettacolo. E con lo spettacolo, i ricavi.

Cosa rischia il calcio europeo

Il rischio per la UEFA è doppio. Perde centralità se le federazioni si legano a progetti targati FIFA. Perde slancio se i club vedono diminuire riposi e preparazione. La reazione, prevedibile: costruire alleanze con leghe, associazioni di calciatori, grandi società. Chiudere il perimetro. Difendere il tempo, l’unica moneta che non si stampa.

Intanto, noi spettatori restiamo in bilico. Vogliamo più partite, ma non vogliamo vederle svuotate. Vogliamo soldi nel calcio di base, ma non a costo di un calendario improponibile. Forse la domanda vera è semplice: preferiamo un pallone che corre più veloce o un gioco che dura più a lungo? La risposta, questa volta, non può avere una scadenza.