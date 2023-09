UFFICIALE – Serie A: allenatore esonerato, sostituto a sorpresa

La notizia è stata confermata in queste ultime ore con un comunicato ufficiale della società italiana che in Serie A ha voluto stravolgere tutto con un cambio allenatore.

Decisione veramente a sorpresa visto che era arrivato un prolungamento di contratto nei mesi scorsi, adesso però le parti hanno deciso di chiudere i rapporti e c’è una nuova scelta per il futuro.

Importanti notizie che arrivano e confermano ciò che è accaduto e che era nell’aria. Dopo la pesante sconfitta nell’ultimo turno di campionato la società ha deciso di cambiare allenatore e svoltare totalmente per la stagione in corso.

Calciomercato: esonero in Serie A, è ufficiale

Ci sono notizie di mercato molto importanti che riguardano la Serie A e ciò che sta per accadere. Pronto il valzer degli allenatori che starebbe già iniziando con un nuovo cambio che può aprirne di conseguenza anche altri. Infatti, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro del campionato italiano che avrà una svolta decisiva in base alle scelte che prenderanno le varie società. Una si è già esposta in maniera molto importante e inaspettata sotto un certo punto di vista.

Perché è arrivato il primo esonero in Serie A per uno degli allenatori di calcio italiano che ha dovuto quindi lasciare la propria posizione in maniera forzata. La società ha deciso di farlo fuori e iniziare con un nuovo tecnico che possa presto iniziare ad ottenere dei risultati diversi e positivi per il club che ora è finito nei guai. La notizia è stata confermata con un comunicato, Paolo Zanetti è ufficialmente esonerato dall’Empoli.

Empoli: Zanetti esonerato, il sostituto è scelto

Non sarà facile ma ora Andreazzoli che è il nuovo allenatore dell’Empolo dopo l’esonero ufficiale di Paolo Zanetti dovrà provare a fare di tutto per ottenere la salvezza col club toscano che si trova con 0 punti dopo 4 giornate.

Decisiva l’ultima partita di campionato con sconfitta per 7-0 a Roma per Zanetti che ha pagato con l’esonero dall’Empoli che ora si affida ad Andreazzoli.

Empoli: Andreazzoli torna per la salvezza

Al posto di Paolo Zanetti l’Empoli ha deciso Andreazzoli come nuovo allenatore per la panchina del club toscano che attualmente è a zero punti e cerca di sbloccare la propria classifica in Serie A. Ora è anche arrivata l’ufficialità del nuovo tecnico.

Andreazzoli ha già lavorato più anni con l’Empoli, conosce l’ambiente e i giocatori e per questo può essere determinante il suo arrivo in panchina. L’allenatore è, inoltre, considerato uno dei migliori a lavorare con i giovani. L’obiettivo è la salvezza.