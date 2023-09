Garcia, attacco pesantissimo: la verità sui numeri

Rudi Garcia nel mirino della critica dopo il passo falso del Napoli con il Genoa: anche i numeri contro l’allenatore francese

Quella macchina perfetta che era il Napoli vincitore dello scudetto, in questo momento, non esiste più. La sconfitta casalinga con la Lazio prima della pausa, con un secondo tempo di grandi difficoltà, era stata un primo campanello d’allarme. Confermato, purtroppo per gli azzurri, dalla partita con il Genoa, dove solo una grande reazione finale ha evitato un’altra sconfitta, per un 2-2 che ha lasciato tanti interrogativi.

I campioni d’Italia si trovano così dopo quattro giornate di campionato a 7 punti, già cinque di ritardo dall’Inter capolista. Ma a preoccupare ancor più della classifica sono proprio le ultime prestazioni della squadra partenopea, decisamente sotto tono, dal punto di vista tattico, tecnico, fisico. La sensazione è che in questo momento Rudi Garcia stia facendo fatica a trovare il bandolo della matassa e lasciare una sua impronta.

Era da tempo che non si vedeva un Napoli così in difficoltà e sfilacciato sul campo, con schemi poco chiari e i migliori interpreti quasi depotenziati e impossibilitati a esprimersi al meglio. Sono ovvie e scontate le critiche per il nuovo allenatore azzurro, che in vista delle prossime sfide, quelle con il Braga in Champions League e con il Bologna in campionato, si trova di fatto già spalle al muro e obbligato a una sterzata decisa, perché la stagione non inizi a prendere una piega indesiderata.

Napoli, la difesa d’ufficio di Garcia non sta in piedi: i numeri che gli danno torto

Nel post partita con il Genoa, Rudi Garcia ha giustificato la prestazione con un livello di concentrazione e intensità dei suoi non adeguato. E, a detta del tecnico, influenzato dall’impegno in vista in Europa.

Garcia ha sostenuto che il pensiero della Champions possa avere inficiato le motivazioni della sua squadra. Eppure, guardando a cosa aveva fatto lo scorso anno la stessa squadra, allenata da Luciano Spalletti, questo alibi va a cadere. Quel Napoli era più forte anche di queste “avversità”, o presunte tali, anche perché a volte certe motivazioni sembrano più degli alibi che altro. Ed è dimostrato anche dal fatto che questo Napoli qui in un certo senso ha già “pareggiato” quello dello scorso anno, alla prima occasione utile.

Infatti, nella scorsa stagione il Napoli aveva ottenuto ben 9 vittorie e un pareggio nelle sfide di campionato che avevano preceduto le gare di Champions. L’unica volta in cui gli azzurri non erano riusciti a vincere alla vigilia di match europei si era verificata alla 30esima giornata, con il Verona, nel match del 15 aprile terminato 0-0.