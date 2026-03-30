Lukaku rompe il silenzio: “Sono infortunato”. E spiega perché non è tornato a Napoli

Lukaku chiarisce la sua assenza da Napoli: infiammazione al flessore e riabilitazione in Belgio. Nessuna rottura con il club.

Ha parlato lui, e tanto è bastato per rimettere ordine (almeno un poco). Dopo giorni di voci, interpretazioni e tensioni attorno alla sua assenza da Napoli, Romelu Lukaku ha scelto di esporsi direttamente, spiegando cosa sta succedendo davvero.

Nessuna rottura con il club, nessuna presa di posizione contro la società. Solo un problema fisico che si è trascinato nelle ultime settimane e la decisione di gestirlo lontano dall’Italia. Il messaggio, pubblicato sui social, arriva dopo un periodo in cui il silenzio aveva lasciato spazio a ipotesi sempre più pesanti.

Lukaku ha così raccontato di non sentirsi bene già da tempo e di aver deciso, una volta rientrato in Belgio, di sottoporsi a controlli approfonditi (la vicenda ricorda tanto quanto già accaduto in altre occasioni in carriera). Gli esami hanno evidenziato un’infiammazione al flessore dell’anca, una zona delicata per chi gioca nel suo ruolo.

Non è un dettaglio. Parliamo di un attaccante che basa molto del suo rendimento su potenza, accelerazione e cambi di direzione. Un problema muscolare in quella zona rischia di limitare tutto il suo gioco. Da qui la scelta: fermarsi, capire e intervenire con un percorso di riabilitazione seguito da uno staff di fiducia.

La decisione di restare in Belgio ha però acceso il caso. Perché nel frattempo il suo nome era finito al centro delle comunicazioni della nazionale, con indicazioni che facevano pensare a un rientro imminente a Napoli. Quel rientro non c’è stato, e nel vuoto si sono inserite letture sempre più tese.

La versione di Lukaku è lineare: non stava bene, si è fatto controllare, ha scelto di curarsi. Una sequenza semplice, che però arriva solo dopo giorni di rumore.

Il chiarimento: “Non volterò mai le spalle al Napoli”

Se la prima parte del messaggio chiarisce la situazione fisica, la seconda è tutta dedicata al rapporto con il club. Ed è qui che Lukaku va dritto al punto.

“Non volterò mai le spalle al Napoli”, scrive. Una frase netta, pensata per chiudere ogni possibile interpretazione. Negli ultimi giorni si era parlato di malumori, di possibili prese di posizione della società e di un caso interno pronto a esplodere. Il centravanti belga ha scelto di spegnere tutto in poche righe.

Non c’è, almeno dalle sue parole, alcuna intenzione di sottrarsi. C’è piuttosto la volontà di evitare un errore: tornare troppo presto. “Devo essere clinicamente al 100%”, spiega. Un concetto che ritorna più volte e che diventa la chiave di lettura dell’intera vicenda.

Il riferimento al fatto che si tratti del secondo problema fisico in pochi mesi non è casuale. È un modo per giustificare una scelta prudente, anche a costo di alimentare incomprensioni nel breve periodo.

Nel messaggio c’è spazio anche per un passaggio più personale. Lukaku parla di una stagione difficile, segnata non solo dagli infortuni ma anche da una perdita privata. Un elemento che aggiunge contesto, senza cambiare il punto centrale: la necessità di fermarsi per tornare davvero.

Il finale resta in linea con tutto il resto: nessuna promessa eclatante, ma un obiettivo chiaro. Tornare, stare bene e aiutare la squadra. “Aiuterò il Napoli e la mia Nazionale”, scrive. L’incomprensione termina così?