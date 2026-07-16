Amorim vs Allegri: Differenze e Prime Impressioni del Nuovo Allenatore del Milan

Un allenatore che vuole alzare il ritmo contro uno che sa abbassare la temperatura di una partita. Nel mezzo, il Milan che cerca una forma nuova: primi allenamenti, primi indizi, il dubbio che diventa curiosità. Qui si gioca già una sfida di stile: Amorim vs Allegri, idee contro abitudini, accelerazioni contro attese.

C’è un momento, ogni estate, in cui il campo parla piano ma dice cose importanti. A Milanello bastano due rondos tirati, qualche corsa all’indietro, una sequenza di 11 contro 11 a campo ridotto per capire dove soffia il vento. E il vento, stavolta, porta parole semplici: intensità, altezza, coraggio.

Cosa cambia sul campo: Amorim vs Allegri

Il calcio di Rúben Amorim nasce da un sistema riconoscibile: spesso un 3-4-3 fluido, catene laterali aggressive, riaggressione immediata dopo la perdita. Le sue squadre occupano il campo in ampiezza, cercano i quinti alti, fanno avanzare palla con combinazioni brevi. In Portogallo il suo Sporting ha chiuso l’ultima stagione con il miglior attacco e una differenza reti dominante. Gli indicatori pubblici di pressing (come PPDA) raccontano una squadra che recupera palla in alto, con baricentro spavaldo e tempi stretti nelle transizioni.

Con Massimiliano Allegri l’orizzonte cambia. Struttura elastica, blocco medio-basso quando serve, gestione degli spazi prima ancora del pallone. La sua gestione del risultato è una grammatica a parte: scegliere quando rallentare, quando spezzare l’inerzia, quando accontentarsi. La sua Juventus ha chiuso tra le migliori difese della Serie A e ha viaggiato a lungo su ritmi da vertice. Pressa meno in alto, concede il campo giusto e prova a far giocare male gli altri. Due filosofie legittime, due modi diversi di togliere il sonno agli avversari.

E qui sta il punto centrale: con Amorim l’identità è “idea-centrica”. L’allenamento crea abitudini ad alta frequenza: ricezione orientata, uscita pulita, linea alta che non scappa al primo lancio. Con Allegri il baricentro è più situazionale: il dettaglio del duello, l’uscita lunga, il tempo della partita. Stesso obiettivo, strade opposte.

Le prime sedute a Milanello: segnali e attese

Nei primi giorni di un nuovo ciclo al Milan, i segnali che contano sono tre. Primo: il campo. Se arrivasse un profilo alla Amorim, vedremmo molte esercitazioni a campo stretto, tocchi limitati, ricerca della superiorità interna e dei famosi “mezzi spazi”. Secondo: la linea. Difesa alta, portiere coinvolto, quinti (o terzini) che giocano quasi da ali. Terzo: il ritmo. Pausa corta tra le ripetizioni, recupero palla entro pochi secondi, parole chiave che tornano uguali ogni giorno.

Dati confermati? Sappiamo che le squadre di Amorim puntano su giocatori giovani e sviluppano valore tecnico: minutaggi elevati per under-23, attacco prolifico, numeri di creazione (xG) costanti. Sappiamo anche che un impianto così richiede tempo e gambe: nei primi test può emergere qualche campo aperto di troppo. Con Allegri, all’opposto, la tenuta difensiva cresce presto, mentre l’ultimo terzo si costruisce con maggior pazienza.

Nota doverosa: se l’assetto del nuovo tecnico rossonero non è ancora ufficiale, le impressioni qui sopra valgono come bussola, non come referto. L’occhio, però, può già allenarsi: dove recupera palla il Milan? Quanto alta sta la difesa? Chi si prende il primo rischio?

A volte un’idea si capisce da come una squadra esce dalla pressione al minuto 12 di un’amichevole. Ti basta uno stop ben orientato, un quinto che corre, un centrale che non ha paura. È lì che nasce una stagione: su un dettaglio piccolo come un respiro. E tu, quale respiro vuoi sentire dal prossimo Milan?