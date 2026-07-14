Rivoluzione Fiorentina: Paratici non Molla e Punta Ora su Oulai del Trabzonspor

Un’estate che accelera, una piazza che sogna e un dirigente che non conosce retromarce: a Firenze il vento gira forte, e ogni giorno porta la sensazione che qualcosa stia davvero cambiando.

La Fiorentina ha imboccato la strada della svolta. Il segno lo dà Fabio Paratici, ora riferimento operativo dell’area sportiva: ritmo alto, idee chiare, margini d’errore ridotti. Quattro innesti già messi in fila (i club non hanno dettagliato tutto, ma l’impronta è evidente: profili complementari, età e ingaggi sostenibili, margini di crescita). Adesso si cerca il quinto tassello. Quello che definisce la mappa.

Il contesto è semplice da leggere: la Viola ha bisogno di gamba e presenza offensiva. In Serie A non regali un metro, e l’ultima stagione lo ha ricordato con crudezza. L’energia della Conference League ha portato lontano, ma non ha mascherato i limiti in area avversaria. Servono gol, ma anche corse “sporche”, strappi, aiuti nei rientri. Qui entra in scena l’ostinazione del dirigente: sonda piste, testa la tenuta dei conti, non accetta aste senza logica.

Da giorni, sui canali di mercato, rimbalza un nome. Non ci sono comunicazioni ufficiali da Firenze e nemmeno dal club turco: segno che la trattativa, se c’è, vive nella zona grigia che precede i fax. Il profilo, però, intriga e si allinea al progetto tecnico.

Chi è Oulai e perché intriga

Si parla di Oulai, ivoriano del Trabzonspor. Identikit asciutto: giocatore verticale, abituato al ritmo della Süper Lig, campionato che negli ultimi anni ha alzato intensità e livello di competizione. A Trebisonda lo stadio vibra, l’aria è elettrica, e chi regge quel clima spesso “tiene botta” anche altrove. È un ambiente che ha visto rinascere attaccanti in difficoltà e maturare talenti passati poi in leghe top. Un esempio utile: il Trabzonspor ha chiuso terzo nel 2023-24, dietro corazzate più ricche, segno di un contesto esigente ma formativo.

Su Oulai, i report raccolti in Turchia e nei giri di scouting parlano di fisicità, allungo e capacità di attaccare lo spazio. Dati puntuali su gol e minuti nell’ultima stagione non sono pubblici in modo uniforme: senza numeri verificabili, inutile spingersi oltre. Quel che filtra è la richiesta economica “alta” del club turco. In casi analoghi, le valutazioni dalla Süper Lig per profili offensivi con prospettiva oscillano in doppia cifra. Sono stime, non cifre ufficiali. Per questo Paratici lavora su formule: bonus legati al rendimento, percentuali su futura rivendita, tutela per entrambe le parti.

Cosa cerca davvero la Fiorentina

La Viola non insegue il nome per la copertina. Cerca una funzione: pressare in prima linea, allargare le difese, tenere viva la palla sporca. Un quinto acquisto così cambia il tono emotivo della squadra. E rilancia l’identità: aggressiva ma lucida, capace di mescolare possesso e profondità. In Italia vinci quando trasformi i palloni “normali” in episodi decisivi: un taglio ben cronometrato, un recupero alto, un rigore guadagnato al momento giusto.

Qui torna il filo conduttore: la “rivoluzione” non è solo cambiare uomini, è cambiare ritmo mentale. L’ostinazione del direttore sportivo vale più di tante parole: se la trattativa con il Trabzonspor si sblocca, lo farà ai suoi termini. Se non si sblocca, c’è la sensazione netta che il piano B sia già scritto nel cassetto.

Intanto, Firenze ascolta e si riconosce in questa ostinazione sobria. Dalle curve ai bar, l’idea è la stessa: meglio un acquisto in meno che uno sbagliato. E allora la domanda viene da sé: quanto vale, oggi, per una squadra, un giocatore che non solo segna, ma cambia il respiro di chi gli sta intorno? Forse è lì che si decide davvero il prossimo passo di questa rivoluzione viola.