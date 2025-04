Atalanta-Lecce, i giallorossi a Bergamo ma sperano nel rinvio

Il Lecce è in pieno fermento in queste ore: la squadra salentina dovrebbe scendere in campo a Bergamo contro l’Atalanta, ma il viaggio è ancora in bilico e la speranza di un rinvio si fa strada tra i pensieri dei tifosi e della società.

Quando una trasferta si complica prima ancora di iniziare, capisci subito che qualcosa è andato storto.

In origine, il piano prevedeva la partenza per sabato pomeriggio, tutto organizzato nei minimi dettagli. Poi, il caos: l’aeroporto di Brindisi chiuso per motivi di sicurezza, quello di Bari congestionato. Il Lecce si è trovato improvvisamente bloccato, senza un volo disponibile. Nessun charter, nessuna alternativa semplice. E allora? Adattarsi, stringere i denti e trovare una soluzione.

A oggi, l’idea più concreta è quella di partire domenica mattina, poche ore prima del match contro l’Atalanta. Un piano d’emergenza, certo. Non l’ideale per una squadra che dovrebbe affrontare una delle formazioni più in forma del campionato. Viaggiare il giorno stesso di una partita non è mai una passeggiata: stanchezza, tensione, ritmi completamente sballati. Tutti elementi che rischiano di influenzare pesantemente la prestazione.

Se il Lecce non dovesse presentarsi…

Ma il vero nodo della questione è un altro: il regolamento parla chiaro. Se il Lecce non dovesse presentarsi in campo entro l’orario stabilito, scatterebbe automaticamente la sconfitta a tavolino. Una beffa tremenda per un gruppo che sta lottando duramente per centrare la salvezza.

La società, ovviamente, si è subito mossa. È partita la richiesta ufficiale alla Lega Serie A per chiedere il rinvio di Atalanta-Lecce. Una richiesta motivata, documentata, che tiene conto delle cause di forza maggiore.

Dalla Lega, però, per ora nessuna certezza. Si valuta, si discute, si incrociano calendari già intasati. E in tutto questo, il tempo corre. Intanto, i giocatori cercano di mantenere la concentrazione, anche se l’incertezza pesa come un macigno. Non è semplice allenarsi senza sapere se e quando si giocherà.

In tutto questo, c’è un altro aspetto da non sottovalutare: il rispetto della competizione. È giusto costringere una squadra a giocare in condizioni tanto difficili? Non si rischia di alterare il regolare andamento del campionato? Sono domande che girano tra gli addetti ai lavori e che inevitabilmente toccano anche i tifosi.

Il Lecce, nel frattempo, resta pronto a tutto. Zaino in spalla e speranze intatte. Pronto a partire all’alba, se sarà necessario. O pronto ad aspettare un rinvio che, per il bene del calcio e del buon senso, sarebbe forse la scelta più giusta.