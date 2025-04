Calciomercato Lazio, Tchaouna può lasciare a fine stagione: piace in Olanda

Tra i nomi che potrebbero salutare la Lazio c’è quello di Tchaouna, giovane esterno d’attacco arrivato con molte aspettative e ancora in cerca della sua definitiva consacrazione.

Dopo una stagione vissuta più all’ombra che sotto i riflettori, il francese sembra essere entrato nel mirino di alcuni club olandesi.

Non è certo un mistero che Tchaouna, classe 2003, sia considerato un talento ancora da plasmare. Arrivato a Formello con la promessa di diventare una freccia importante nello scacchiere offensivo, ha dovuto fare i conti con la concorrenza interna e con i normali tempi di adattamento a un campionato tatticamente complesso come la Serie A. Tuttavia, il suo potenziale non è passato inosservato all’estero.

Stando alle ultime indiscrezioni, diverse società dei Paesi Bassi avrebbero manifestato interesse concreto per Tchaouna. In particolare, si parla di club abituati a puntare forte sui giovani, a dar loro spazio e a valorizzarli con un calcio più verticale e propositivo rispetto a quello italiano. Per un profilo come il suo, abituato a correre, dribblare e creare superiorità numerica, l’Eredivisie potrebbe rivelarsi il contesto ideale per esplodere.

Lazio, fase di riflessione

La Lazio, dal canto suo, è in una fase di riflessione. Il club sa bene che la valorizzazione dei giovani passa anche attraverso esperienze mirate e, per questo motivo, non si esclude la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo o di un prestito con diritto di riscatto. Una scelta che potrebbe accontentare tutte le parti in causa: Tchaouna avrebbe l’occasione di giocare con maggiore continuità, mentre i biancocelesti potrebbero monetizzare o, quantomeno, veder crescere un capitale tecnico da riabbracciare in futuro.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i segnali che arrivano fanno pensare a un’estate movimentata per l’esterno francese. Tra gli addetti ai lavori, qualcuno lo paragona, per caratteristiche, a quei giocatori che nel campionato olandese hanno trovato il terreno ideale per svilupparsi: calciatori come Cody Gakpo, esplosi proprio in Eredivisie prima di approdare nei top club europei.

D’altra parte, lo stesso Tchaouna sa che il tempo gioca un ruolo fondamentale nella carriera di un giovane talento. Restare ai margini, senza trovare spazio, rischia di frenare una crescita che, invece, ha bisogno di minuti veri e di partite vissute da protagonista.

Sarà interessante vedere come evolveranno le prossime settimane. Il calciomercato della Lazio potrebbe davvero imboccare strade inaspettate, e quella di Tchaouna in Olanda sembra sempre meno un’ipotesi campata in aria. Magari, tra un dribbling riuscito e un assist al bacio, il giovane francese potrebbe trovare proprio lì la sua vera dimensione.

Chissà, fra qualche stagione, se non saremo proprio noi a rimpiangere di averlo lasciato andare troppo presto.