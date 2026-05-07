Bomba sul Milan, pioggia di firme raccolte: i tifosi non lo vogliono più

Nel giro di un paio d’ore la bacheca del telefono si è riempita: notifiche, commenti, screenshot. Nel cuore della notte rossonera, la frustrazione ha preso la forma più semplice e brutale del web: un nome, una richiesta, un click. E un’onda che cresce a vista d’occhio.

C’è un momento in cui il tifo smette di borbottare e decide di farsi sentire. In queste ore è successo al Milan. Il dibattito non è più confinato al bar o allo stadio: scivola dentro la timeline, esplode in un passaparola accelerato, si fissa in una petizione.

L’obiettivo è chiaro: le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. La tensione si è nutrita di risultati alterni, di scelte percepite come fredde, di una distanza che molti tifosi sentono crescente tra loro e il club. Non ci sono comunicazioni ufficiali della società al momento in cui scriviamo; siamo nel territorio dei segnali pubblici e delle iniziative dei sostenitori.

Perché la frattura è esplosa

Chi frequenta San Siro lo sa: quando la pazienza finisce, lo si capisce dal brusio che non cala. La discussione tocca tre corde precise: la percezione della “direzione di marcia” del progetto sportivo, il giudizio sul mercato: investimenti, tempi, priorità, e la comunicazione istituzionale, ritenuta troppo protetta, poco empatica.

Sono temi concreti, ripetuti da mesi. E non parliamo solo di slogan: nei commenti si leggono esempi pratici, domande tecniche, richieste di rendicontazione. Un ragazzo scrive: “Spiegateci il perché delle scelte, non solo il cosa”. Una madre posta la foto del figlio allo stadio: “Qui si sogna, ma vogliamo sentirci ascoltati”.

Il punto caldo arriva a metà di questa marea digitale: secondo i contatori pubblici della piattaforma che ospita l’iniziativa, in pochi minuti la petizione online ha superato le 6.000 firme. È un numero che, da solo, non determina nulla. È però un dato misurabile, rapido, inequivocabile nel segnale: una campagna digitale capace di accendere la miccia, con toni netti e una richiesta unica, le dimissioni dell’AD.

Qui va messo un paletto: le firme online non sono un’assemblea dei soci, non hanno valore deliberativo. Ma raccontano un umore. Un termometro che dà la febbre, anche se non guarisce il paziente. E la febbre, questa volta, è alta.

Cosa può succedere adesso

Di solito ci sono tre strade. La prima: silenzio e lavoro interno, in attesa che il campo rimetta in ordine le cose. La seconda: un comunicato ufficiale per ribadire visione e responsabilità. La terza: ascolto attivo, incontro con rappresentanze della tifoseria, spiegazioni su obiettivi e tempistiche. Quale che sia la scelta, la società rossonera dovrà misurarsi con la velocità dell’eco digitale: oggi il margine tra decisione e percezione pubblica è sottile.

C’è anche un tema personale. L’amministratore delegato è il volto che incarna la gestione sportiva e aziendale. È naturale che finisca al centro della scena quando la comunità chiede conto. Ma le società vivono di processi, budgeting, priorità: non tutto si corregge in un clic. Eppure quel clic, migliaia di volte, è già realtà.

Mi torna in mente un padre, ieri sera in metro, con la sciarpa piegata sul giubbotto. Scorreva il telefono, sospirava, poi sorrideva vedendo una foto di Kaká. Forse è qui il punto: possiamo discutere di numeri e scelte, ma alla fine chiediamo una cosa semplice. Sentirci parte del disegno. La domanda è aperta: la prossima notifica porterà una risposta o solo un altro rimbalzo nell’algoritmo?