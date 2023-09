Calciomercato: altra folle offerta dall’Arabia

L’Arabia Saudita continua a scuotere la Serie A e le big del nostro campionato. Dopo aver acquistato Milinkovic-Savic dalla Lazio, gli sceicchi hanno messo nel mirino un altro calciatore importante della Lazio.

Secondo le ultime notizie in arrivo dal Medio Oriente, infatti, a Lotito sarebbe arrivata un’altra offerta irrinunciabile.

Lazio: confermata un’altra offerta araba

L’Arabia Saudita fa spese in Serie A. Il campionato nostrano è diventato da anni “vulnerabile” rispetto alle offerta in arrivo da altre lege. Dalla Premier League, alla Liga spagnola, passando per la Bundesliga e anche la Ligue 1 con il suo PSG. Tuttavia, un anno fa, nessuno poteva immaginare di dover difendersi anche dall’Arabia Saudita. Diversi, infatti, sono i calciatori importanti che hanno lasciato l’Italia per trasferirsi nel campionato saudita. A corredo di un’estate difficile sul mercato per i club italiani, c’è anche un’altra pessima notizia.

Il calciomercato in Arabia Saudita chiude giovedì 7 settembre alle 23:59. Questo significa che i club dovranno resistere ancora per oltre 24 ore agli assalti che arriveranno. Tra i calciatori nel mirino, ci sarebbe anche un pilastro della Lazio di Maurizio Sarri.

Il club capitolino, come riportato dal Corriere dello Sport, in estate ha già dovuto difendersi dalle proposte dell’Al Shabab che avrebbe fatto di tutto per portare un calciatore importante in Saudi Pro League. Il calciatore richiesto dalla Saudi Pro League era Felipe Anderson.

Il club arabo avrebbe contattato la Lazio per rilevare il cartellino di Felipe Anderson prima di acquistare Carrasco (Atlético Madrid).

Lazio: la risposta di Felipe Anderson

Tuttavia sarebbe stato lo stesso Felipe Anderson a dire “no” alla Saudi Pro League rinunciando ad un ricchissimo contratto pur di rimanere alla Lazio. Dopo essersi spostato in Premier League deludendo le aspettative, e l’avventura complicata al Porto in prestito, Felipe Anderson aveva deciso nel 2021 di tornare in Serie A rinunciando a 3,8 milioni a stagione pur di tornare alla Lazio. Alla fine il brasiliano aveva accettato un contratto da 2,5 milioni pur di essere felice nella Capitale.

Da allora tanto è cambiato, ma il suo rendimento è rimasto buono. Da incognita, oggi Felipe Anderson è una certezza per Sarri. Per questo motivo sarebbero partiti i dialoghi tra la sorella-manager Juliana Gomes e lo stesso Claudio Lotito, che ha parlato di lui come di un figlio. Il rapporto tra la Lazio e Felipe Anderson, per questo motivo, sembra destinato a continuare nonostante il contratto che scadrà tra soli 9 mesi. L’obiettivo appunto è prolungare l’accordo fino al 2027 con un ritocco fino a 3 milioni.