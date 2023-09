Ferrari choc, terribile notizia per tifosi: attimi di paura

Notizia choc per la Ferrari e i suoi tifosi: attimi di paura, cosa è successo a uno dei grandi protagonisti della Rossa.

Attimi di terrore per la Ferrari. Non si è concluso al meglio il weekend più atteso dai ferraristi di tutto il mondo, quello del Gran Premio di Monza. In casa il Cavallino Rampante è tornato a brillare, con performance buone in pista, una pole position, un podio strameritato e anche un grande spettacolo regalato da entrambi i piloti. Non tutto però è andato come sperato.

Al di là dello strapotere Red Bull, che ha purtroppo trasformato anche il GP d’Italia nell’ennesima e inevitabile passerella per la scuderia austriaca e il fuoriclasse Verstappen, un episodio ha in particolare reso il weekend di Monza indimenticabile per la Ferrari. Purtroppo, però, non in positivo.

Certo, il terzo posto, a oltre 11 secondi di distacco dal vincitore Verstappen, fa salire un po’ di amaro in bocca nei tifosi accorsi in massa all’autodromo brianzolo, considerando che, almeno fino al sabato, le distanze tra Ferrari e Red Bull sembravano ben più sottili rispetto al recente passato.

Ma non è stato il risultato in pista a sconvolgere i tifosi del Cavallino e lo stesso team della Rossa, quanto piuttosto ciò che è accaduto nella serata del 3 settembre a uno dei piloti Ferrari, coinvolto suo malgrado in una vicenda al limite del drammatico.

Ferrari sotto shock: brutto episodio per Carlos Sainz

A fare le spese di un atto di criminalità ingiustificato è stato Carlos Sainz. Proprio il pilota spagnolo, grande protagonista del GP di Monza, per certi versi eroico per come ha condotto la battaglia per il podio con il compagno di squadra Charles Leclerc, ha subito infatti una drammatica rapina.

Il ‘fattaccio’ è accaduto la domenica sera, all’uscita dall’Hotel Armani in via della Spiga a Milano, la location in cui stava pernottando in questo weekend italiano.

Mentre si allontanava dall’albergo, il pilota spagnolo è stato infatti avvicinato da tre uomini. Inizialmente ha pensato fossero tifosi, ma in un secondo momento si sono rivelati dei rapinatori e gli hanno sottratto l’orologio, un Richard Mille dal valore di ben 500mila euro.

Ma Sainz non è certo una persona arrendevole e, dopo essersi visto sottrarre il prestigioso accessorio, si è lanciato all’inseguimento dei malviventi, riuscendo a fermarli grazie anche all’intervento della polizia. Una disavventura che sarebbe potuta costare cara al pilota, in grado fortunatamente di mantenere il sangue freddo e di gestire al meglio la situazione.

Non a caso, dopo quanto accaduto è stato lo stesso Carlos, sui social, ha rassicurare i tifosi e ha condividere le sue sensazioni, sottolineando come la cosa più importante è che tutti stiano bene e non ci siano state conseguenze negative per nessuno. “Sarà ricordata solo come una storiella spiacevole“, ha concluso Sainz, pronto a voltare pagina definitivamente a rituffarsi con tutto se stesso solo sul Mondiale ancora in corso.