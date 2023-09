Calciomercato, Balotelli lascia il Sion: ecco dove giocherà, i dettagli in esclusiva

I dettagli del ritorno di Mario Balotelli, svelati in esclusiva da Stopandgoal.net, dopo i rumors che lo vedono protagonista.

Il calciomercato, infatti, torna a vedere protagonista Super Mario Balotelli, il centravanti italiano che vorrebbe – dopo la rottura con Mancini, ormai ex CT della Nazionale – ritornare a vestire la maglia della Nazionale, sotto il progetto legato a Luciano Spalletti.

Per farlo, la separazione al Sion e l’accordo col suo nuovo club, che sarebbe in realtà per lui un vero e proprio ritorno a casa, vestendo la maglia di una sua ex squadra. A sorpresa, diventerebbe nuovamente il centravanti titolare in un posto nel quale ha mostrato il suo talento, nonostante lo scetticismo di molti.

Calciomercato, ritorno Balotelli: ecco dove giocherà

La notizia sul futuro di Balotelli è legata alla separazione con il Sion e la possibilità di giocare in un suo ex club, da qui in avanti.

Sembra terminata l’esperienza con il club svizzero, anche questo fatto di alti e bassi. Una scelta, quella fatta in comune accordo con il Sion, che prevede la risoluzione del contratto del giocatore, che avrà così modo di trovarsi una nuova sistemazione da svincolato.

Sistemazione che Mario Balotelli può trovare subito all’Adana Demirspor: il club turco è pronto a riportare Super Mario in Turchia, nella Super Liga turca.

Ultime di mercato, i dettagli in esclusiva su Balotelli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Stopandgoal.net, ci sono delle cifre ben precise sull’operazione che riguarda Mario Balotelli.

Protagonista del calciomercato adesso, lo sarà da svincolato, con un accordo trovato con il Sion che si ufficializzerà nel corso di questi giorni. Il club svizzero, infatti, pagherebbe all’attaccante italiano una buonuscita di 1,5 milioni di euro, per liberarlo a parametro zero. E, il passaggio all’Adana Demispor, costerebbe al club turco una cifra ci 3,5 milioni di euro per il suo ingaggio.

Serie A, chiuse le porte a Balotelli: ma lui vuole la Nazionale

Niente ritorno in Serie A per Mario Balotelli, con l’Adana Demispor che vorrà riportarlo in Super Liga turca, lì dove ha mostrato gli ultimi sprazzi del suo talento. In Turchia infatti ritroverebbe una titolarità che in Serie A, alcuni club, non gli hanno più concesso. E nelle idee di Balotelli c’è quella di ritrovare la Nazionale, dove sarebbe accolto da Luciano Spalletti che potrebbe aver bisogno anche di lui. Il destino dei due si sarebbe potuto incontrare al Napoli, quando c’erano rumors sul su possibile passaggio in azzurro, prima dell’arrivo di Simeone dall’Hellas Verona. Chissà che i due non possano appunto trovarsi in Nazionale, nel desiderio di rivestire nuovamente la maglia dell’Italia che da sempre dichiara di amare.