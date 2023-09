Fuori rosa con lo United, occasione gratuita in Serie A: ecco come

Fatto fuori dal Manchester United, può sbarcare in Serie A come occasione gratuita per l’imminente calciomercato.

Qualora dovesse rescindere il contratto con il club dei Red Devils, diventerebbe occasione diretta in Italia, con un club in particolare pronto a prenderlo per il reparto offensivo.

Per via del tutto ufficiale, nell’annuncio pubblicato direttamente dal Manchester United, la notizia sul calciatore che è stato messo ufficialmente fuori rosa, con tanto di comunicato apparso sul sito del club. E adesso i club italiani, ai vertici della Serie A, si sfregano le mani per avanzare passi importanti nell’ipotetico acquisto a costo zero dal Manchester United.

Calciomercato, fuori rosa con lo United e occasione in Serie A: la notizia

A svelare la notizia sul giocatore del Manchester United, è lo stesso club britannico che ha annunciato il motivo legato alla scelta presa per il suo presente e futuro.

Per motivi di natura disciplinare il calciatore non prenderà più parte agli impegni della squadra, dovendosi allenare in disparte e con un programma tutto personalizzato, finendo di riflesso sul mercato.

Un calciomercato che potrebbe vederlo protagonista come ipotetica risoluzione attraverso la buonuscita, con Jadon Sancho che diventerebbe così prima un separato in casa con il Manchester United e poi come occasione da svincolato. Qualora dovessero concretizzarsi le cose, lo United libererà Sancho a costo zero, accendendo non pochi rumors sul futuro in Serie A.

Mercato in Serie A, occasione Sancho: ecco chi lo prenderebbe

Secondo quelli che sono i rumors, in caso di addio per Jadon Sancho con destinazione in Serie A, potrebbe arrivare alla Juventus.

Ad oggi, il club bianconero, risulta essere l’unico attrezzato – avendo fatto più di qualche sacrificio sul mercato appena passato – per un ingaggio di tale portata. Jadon Sancho, inoltre, gradirebbe la destinazione.

Quello che segue, invece, è il comunicato del Manchester United, sulla situazione: “Il giocatore Jadon Sancho si allenerà in un programma personalizzato, lontano dal gruppo della Prima Squadra. Il tutto, in attesa di una risoluzione per il problema disciplinare”.

Sancho, le parole su quanto accaduto contro il Manchester United

Quella che segue, è la risposta di Sancho su quanto accaduto con il suo allenatore: “Non credete a tutto ciò che leggete, non permetterò mai a nessuno di dire cose false. Credo ci siano altri motivi dietro questa faccenda, ma per lungo tempo sono stato il capro espiatorio e trovo questo trattamento ingiusto. Io mi alleno come un professionista”.