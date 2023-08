Calciomercato, firma UFFICIALE: deriso il Napoli nel comunicato

Il calciomercato del Napoli sta vivendo un momento molto complicato visto che la società non riesce a chiudere acquisti.

Gli azzurri sono chiamati alla gestione della stagione più difficile degli ultimi anni, visto che con l’addio di Spalletti e di Kim è tutto da ricostruire. Inoltre il calciomercato si sta muovendo molto lentamente e Rudi Garcia non ha ancora la squadra al completo. Si giocherà ogni partita con il peso di essere i Campioni d’Italia in carica e con le avversarie che sono agguerrite per strappare il titolo alla fine della stagione.

Sarà importante regalare a Rudi Garcia una rosa di primo livello che possa garantire la difesa dello Scudetto, anche se al momento non ci sono stati sussulti del club azzurro.

Napoli, perso un altro obiettivo: tifosi furiosi

Il Napoli si muoverà sul calciomercato prima attraverso le cessioni e solo dopo acquisterà calciatori nuovi, come già annunciato da De Laurentiis a Rudi Garcia. Il Napoli scenderà in campo con tutti i favori del pronostico per la nuova stagione ma ripetersi sarà estremamente complicato.

L’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia che imporrà nuove regole e un nuovo modo di scendere in campo che potrebbe non essere efficace tanto quanto quello del suo predecessore e inoltre c’è da capire quali saranno le mosse sul mercato azzurro. Ci sono ancora almeno due innesti da portare in terra partenopea, a partire dal difensore centrale.

Intanto è appena sfumato un altro obiettivo e i tifosi del Napoli sono furiosi con il presidente De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Danso sfuma: clamoroso sfottò

Kevin Danso è stato il primo obiettivo del Napoli per la difesa come successore di Kim Min-Jae. Il sudcoreano ha lasciato un’eredità pesantissima e ora sostituirlo sarà difficilissimo per Rudi Garcia che si aspetta un colpo di grande livello per la prossima stagione.

Il Lens ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Danso. Il club francese ha annunciato su Twitter l’accordo per la firma del difensore austriaco, di fatto blindandolo e togliendolo dalla disponibilità del club azzurro.

Oltre al danno anche la beffa per il Napoli. Il Lens ha annunciato il rinnovo di Danso con un clamoroso sfottò per la squadra capitanata da Aurelio De Laurentiis. “Danso non girerà l’Italia” e con una finta chat tra il presidente del Napoli rinominato “Cortigiano del Sud” e il difensore austriaco che non risponde mai ai messaggi del club azzurro.

Chi sarà il nuovo difensore del Napoli?

Con l’addio ufficiale e definitivo alla corsa per Kevin Danso, il Napoli si deve mettere alla ricerca di un altro difensore centrale. La squadra mercato degli azzurri ha già diverse trattative sul banco ma ora Rudi Garcia chiede di chiudere in breve tempo per prepararsi al meglio al campionato.

Il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Robin Le Normand, difensore della Real Sociedad che, però, costa almeno 40 milioni di euro.