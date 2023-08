Calciomercato, Zaniolo alla Juventus: il maxi-scambio in Turchia

Saranno giorni intensi in casa Juventus. Dalla Turchia parlano di un possibile ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo: ecco come

Un affare decisivo per riportare in alto la Juventus. Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare in Serie A con un clamoroso colpo di scena. Tutto vero con tante fonti turche che hanno riportato l’affare per i bianconeri: ecco il maxi-scambio decisivo. In poco tempo tutto è cambiato con lo stesso giocatore del Galatasaray che non è sceso in campo nel play-off di Champions League, ufficialmente a causa di un problema muscolare.

La Juventus potrebbe sacrificare un altro big per arrivare a Zaniolo: una strategia messa a punto nelle ultime ore. Un rinforzo decisivo dalla zona trequarti in su visto che l’ex Roma ha ricoperto tante posizioni nella sua giovane carriera. Per i bianconeri sarebbe un altro acquisto importanti innalzando il tasso tecnico della formazione a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo: chiusura immediata

La Juventus intende così puntellare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri in attesa di capire la decisione sull’intreccio decisivo tra Vlahovic e Lukaku. Il club bianconero potrebbe convincere Zaniolo e il Galatasaray con una strategia ben precisa. Un affare decisivo con il sacrificio del big a centrocampo: ecco la possibile mossa vincente dei bianconeri.

Nicolò Zaniolo è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A dopo l’avventura finita nel peggiore dei modi con la Roma. Arrivato nella Capitale nell’affare Nainggolan, ha fatto il suo esordio in Champions League a sorpresa contro il Real Madrid sotto la guida dell’allora allenatore Di Francesco.

Come riportato dal portale calciomercato.it il giornalista turco, Burhan Can Terzi, ha svelato una possibile offerta di 30 milioni più bonus da parte della Juventus per Zaniolo. Il club turco potrebbe inserire nell’affare così il centrocampo bianconero, Manuel Locatelli, per chiudere l’operazione abbassando le pretese del Galatasaray.

Il giornalista turco, Candaş Tolga Işık, ha parlato invece di un’offerta a partire da 24 milioni di euro: ora la decisione spetterà anche Zaniolo pronto a vestire la maglia bianconera. Sulle sue tracce ci sono anche club blasonati in Arabia Saudita pronto a sborsare una cifra importante per ingaggiarlo il prima possibile.

Classe 1999, Zaniolo vorrebbe avvicinarsi a casa per recuperare il tempo perso dopo i vari infortuni rimediati in queste stagioni. Non vede l’ora di dimostrare tutto il suo talento concentrandosi soltanto sulle dinamiche di gioco per tralasciare così le polemiche sul suo conto.