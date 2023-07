Calciomercato, stanno prendendo anche Hazard: accordo vicino

Dopo l’ultima deludente esperienza al Real Madrid, Eden Hazard ha intenzione di tornare ad essere quel giocatore decisivo che ha fatto innamorare tutto il mondo ai tempi del Chelsea.

Lasciati i Blancos lo scorso primo di luglio, l’esterno belga è diventato una vera e propria opportunità di calciomercato soprattutto per quei club intenzionati a compiere un importante salto di qualità non solo da un punto di vista tecnico ma anche di marketing e d’esperienza.

Lo stipendio che va chiedendo Hazard mette però un pò il bastone fra le ruote a delle eventuali trattative per il suo ingaggio, ma stando alle ultime notizie ci sarebbe un club in particolare che starebbe lavorando sotto traccia per riuscire a prendere anche l’attaccante belga, che potrebbe essere l’ennesimo colpo d’effetto dell’estate di calciomercato della società.

Calciomercato: stanno prendendo anche Hazard

Nelle prossime settimane si deciderà il futuro di Eden Hazard in questo calciomercato, sicuramente uno dei tanti incompiuti del calcio mondiale, rovinato dal suo tanto voluto e richiesto trasferimento al Real Madrid. Con la maglia dei Blancos il belga ha fatto poco, nulla e male, e l’impressione è che spesso il classe ’92 si sia rimangiato quella scelta fatta nell’estate del 2019.

Ora c’è però di rialzare la testa e tornare almeno sulle orme di quel giocatore straripante che Eden Hazard è stato in maglia Chelsea. La forza di volontà c’è tutta, e presto l’oramai ex Real Madrid potrebbe godere di un’altra opportunità in carriera, visto che nelle scorse ore il suo entourage ha avuto contatti con un club che in questa sessione estiva di calciomercato sta letteralmente prendendo chiunque, non fermandosi di fronte a niente, neanche ad alcune folli richieste di stipendi.

Stando dunque a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per alimentare ancora di più l’hype che si è diffuso fra i tifosi, l’Inter Miami sarebbe disposto a portare in MLS anche Eden Hazard in questo calciomercato.

Inter Miami, anche Hazard nel mirino: primi contatti in corso

Dopo Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, l’Inter Miami di David Beckham avrebbe messo nel mirino anche Eden Hazard in questo calciomercato, dopo che il Tata Martino, neo allenatore del club della Florida, ne avrebbe fatto esplicita richiesta.

L’obiettivo è ovviamente quello di vincere il prima possibile la MLS, e per farlo Beckham starebbe allestendo una squadra super competitiva da mettere a disposizione del tecnico argentino a partire dalla prossima stagione. Eden Hazard, per l’appunto, potrebbe essere solo l’ultimo dei tanti nomi importanti che potrebbero approdare all’Inter Miami, che negli scorsi giorni, senza perdere ulteriore tempo, ha contatto il belga per sondare la possibilità ad un suo trasferimento in America. Le parti nei prossimi giorni si siederanno al tavolo per cercare di raggiugnere subito un accordo, che viste le condizioni converrebbe trovare ad entrambi.

Non solo MLS, occhio anche all’Arabia per Hazard

L’Arabia è pronta a fare concorrenza all’Inter Miami per Eden Hazard. Stando alle ultime notizie, infatti, anche alcuni top club del campionato saudita avrebbero messo gli occhi sulla star belga, che nelle prossime settimane, concluse le vacanze, comunicherà la sua decisione, che al momento non pare essere per niente scontata.