Calciomercato Milan, salta Morata: colpo in attacco, arriva dal Barcellona

Il Milan continua a lavorare per rinforzare l’attacco di Pioli: Morata non arriva, ecco subito il colpo dal Barcellona

La società rossonera non bada a spese dopo aver incassato circa 70 milioni per la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Una strategia studiata nei minimi dettagli per mettere a segno numerosi colpi in vista della prossima stagione. Novità importanti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni con la chiusura imminente dell’affare.

Il Milan è sempre molto attivo in vista del futuro. La società rossonera sarebbe sul punto di chiudere altri innesti di livello internazionale per rinforzare ogni reparto della squadra a disposizione dell’allenatore emiliano. Dopo lo Scudetto vinto, nella scorsa stagione ci sono stati tanti problemi da risolvere: in Champions League il percorso è stato più avvincente arrivando in semifinale perdendo soltanto contro i rivali di sempre dell’Inter.

Il calciomercato del Milan già ribolle in questi primi giorni di luglio: un affare da urlo proveniente direttamente da Barcellona anticipando la concorrenza delle altre big d’Europa. I rossoneri vogliono tornare a fare la voce grossa in campo internazionale ricordando i fasti di un tempo quando saliva spesso sul tetto del mondo.

Calciomercato Milan, rinforzo per Pioli: pazza idea dal Barcellona

Saranno ore intense in casa Milan per concludere le numerose trattative portate avanti in questi giorni. Pulisic dovrebbe essere ufficiale a partire da lunedì sborsando 20 milioni al Chelsea. Ora i rossoneri non vogliono fermarsi per incrementare il tasso tecnico della compagine guidata da Pioli.

L’obiettivo del Milan resta quello di innalzare il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Con i tanti milioni incassati dalla cessione di Sandro Tonali, questo sarà possibile per arrivare sempre più in alto. Dopo il rinnovo di Leao e l’imminente arrivo di Pulisic dal Chelsea, dalla Spagna si parla di un possibile colpo Ferran Torres in uscita dal Barcellona.

Come svelato dal portale spagnolo Fichajes.net, il suo rendimento con la maglia blaugrana è stato al di sotto delle aspettative. In questa stagione ha realizzato sette gol in 45 partite complessive: ora il Milan sferrerà l’assalto decisivo per far sognare nuovamente i tifosi rossoneri. Con Messias e Saelemaekers verso l’addio, la dirigenza milanese cercherà di arrivare a colpi entusiasmanti in vista del futuro. Morata era il principale attaccante come obiettivo, ma ora le cose potrebbero essere più interessanti del previsto.