Calciomercato, affare a parametro zero: arriva Isco

La lista degli svincolati fa particolarmente gola ai club europei in questo calciomercato, anche perché ci sono nomi particolarmente interessanti. Fra questi rientra sicuramente Isco Alcaron, ex Real Madrid e Siviglia fermo ai box da gennaio.

L’esperienza in Andalusia per il fantasista spagnolo non è andata secondo i piani, ma la sua esperienza, connessa alle sue qualità, fanno sì che nel corso di questi mesi diversi club abbiano bussato alla sua porta per offrirgli un contratto. Isco però vuole tornare ad essere al centro di un progetto tecnico, ed è per questo che lo spagnolo ha sfruttato la scorsa seconda parte di stagione rimanendo fermo per valutare al meglio il suo futuro.

Alla fine, dopo tanta attesa, l’offerta giusta sembra essere arrivata, dato che Isco sembrerebbe essere pronto, entusiasta e deciso ad intraprendere questa sua nuova avventura in carriera. Ci sarebbero però da limare alcuni importanti dettagli, quindi fino alle firme non è giusto parlare di “affare fatto“.

Calciomercato: arriva Isco a parametro zero

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Isco Alcaron in questo calciomercato, visto che nelle ultime settimane il fantasista spagnolo è diventato desiderio di alcuni club in giro per l’Europa, considerata la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

Ovviamente, però, l’ex Real Madrid non ha aperto i dialoghi con tutti i club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti, ma solo con quelli i quali gli hanno garantito determinate cose, ritenute condizioni essenziali di Isco per -eventualmente- accettare la destinazione. Un nuovo club, però, sarebbe entrato in corsa per lo spagnolo nelle scorse ore, interessamento che sarebbe per frutto principalmente di un lavoro sotto traccia fatto dallo stesso entourage del giocatore. Isco gradirebbe e come la destinazione, ma ci son diversi fattori da valutare per queste trattative.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, l’entourage del fantasista spagnolo avrebbe offerte nelle ultime ore Isco al Villarreal, club che sarebbe anche disposto ad approfondire la questione solo a determinate condizioni.

Isco al Villarreal sì, ma solo alle condizioni del club

Isco potrebbe diventare un nuovo giocatore del Villarreal in questo calciomercato, ma questo accordo potrebbe essere raggiunto solo ed unicamente alle condizioni del Submarino Amarillo.

Il principale ostacolo di questa trattativa è rappresentato però dallo stipendio che Isco andrebbe richiedendo, cifre che il Villarreal, per un giocatore che al momento non da garanzie, non sarebbe disposto a sborsare. Solo nel momento in cui lo spagnolo dovesse compiere un importante passo indietro i contatti fra le parti potrebbero infittirsi.

Si valuta Isco: nel frattempo il Villarreal ufficializza un colpo a zero

Nel mentre si valuta l’operazione Isco, il Villarreal ha proprio nelle scorse ore ufficializzato un colpo a parametro zero. Si tratta dell’attaccante cileno Ben Brereton Diaz, accostato in passato anche al Milan, che col Submarino Amarillo ha firmato un contratto di cinque anni.