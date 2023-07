Milan, dopo Tonali via un altro big: l’annuncio spiazza i tifosi

Il Milan in queste prime settimane di calciomercato si è dimostrato essere particolarmente attivo, sia sul fronte delle entrate ma anche, e forse soprattutto, su quelle delle uscite. Oltre a Sandro Tonali, infatti, potrebbe lasciare i rossoneri anche un altro big della formazione di Stefano Pioli.

Ad annunciarlo è stato lo stesso agente del giocatore che, in una recente intervista, è uscito allo scoperto gelando completamente il sangue dei tifosi rossoneri, già particolarmente scossi dopo l’addio di quella che sarebbe dovuta essere la bandiera del nuovo corso del Milan.

Le parole dell’agente del rossonero sono state però abbastanza chiare, ed è dunque giusto iniziare ad immaginare, sia per Pioli che per i tifosi, un undici titolare del Milan senza di lui in campo.

Calciomercato Milan, altro addio illustre: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Milan, che dopo l’addio di Sandro Tonali potrebbe incredibilmente salutare anche altre figure iconiche della formazione di Stefano Pioli. Gli ultimi anni hanno permesso ai rossoneri di compiere un importante salto di qualità, arrivando a giocarsi anche una semifinale di Champions League, e questo ha fatto attirare sui giocatori del Milan l’attenzione dei migliori club del mondo.

Ovviamente, anche per conquistarsi la fiducia della piazza meneghina particolarmente insoddisfatta, il duo Moncada-Furlani non ha alcuna intenzione di andare a ritoccare più di tanto la rosa rossonera, anche se difronte ad offerte rinunciabili nessuno può essere definito incedibile. Ovviamente questo non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan che, nelle scorse ore, giusto per non farsi mancare niente, sono stati scossi dall’annuncio dell’agente di uno dei loro beniamini che, difatti, ha anticipato quella che sarà una separazione sofferta.

Stando infatti a quanto riportato nel corso dell’intervista a 365ScoresArabic, l’agente di Olivier Giroud Michael Manuello ha svelato che questo sarà l’ultimo anno al Milan del bomber francese, che nel giugno 2024 si libererà a parametro zero dai rossoneri e valuterà altre mete per terminare la sua gloriosa carriera.

Olivier Giroud poteva lasciare il Milan già quest’anno: il retroscena

Olivier Giroud giocherà per il Milan anche quest’anno, l’ultimo in maglia rossonera per il bomber francese a detta dell’agente Manuello. Lo stesso, però, nel corso dell’intervista rilasciata a 365ScoresArabic, ha svelato che l’ex Chelsea avrebbe potuto lasciare la Serie A già in questo calciomercato, visto l’interessamento dimostrato dai soliti club sauditi.

Morello ha infatti detto: “Nel corso di queste settimane siamo stati avvicinati da tantissimi intermediari del campionato saudita, ma la risposta nostra è sempre stata la stessa: Olivier giocherà al Milan anche quest’anno, in futuro vedremo”.

Milan, futuro in Arabia per Giroud? Morello apre la porta

Salvo sorprese Giroud ed il Milan si separeranno l’anno prossimo, ma quale futuro è previsto per il bomber francese? Morello ha parlato di Arabia Saudita per il suo assistito, ma nel corso dell’intervista rilasciata a 365ScoresArabic non ha escluso anche altre possibili mete esotiche, come la MLS ad esempio.