Calciomercato, super colpo dalla Spagna: arriva subito

In queste settimane si è parlato tanto di questa trattativa che, ora, è finalmente giunta alle battute finali. Ci sono da limare gli ultimi importanti dettagli, ma il club è ad un passo dal chiudere un super colpo dalla Spagna in questo calciomercato.

Dirigenza e mister hanno fortemente voluto il giocatore, indicato essere il profilo ideale sul quale puntare per andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione dove la squadra, in ordine anche a quanto bene si sta muovendo la società in questa sessione di trasferimenti, ha l’obbligo di migliorare i risultati di questa complicata annata puntando alla vittoria del titolo.

Non è stato semplice ma alla fine tutte le parti in causa sono state accontentate, anche perché è davvero questione di giorni prima che il giocatore spagnolo sbarchi in città e firmi con la sua nuova squadra.

Calciomercato, colpo di lusso dalla Spagna: arriva subito

La sessione di calciomercato è ufficialmente iniziata da una settimana, ma dalla fine della stagione ad adesso sono stati già registrati ed ufficializzati diversi movimenti importanti da parte delle squadre che, senza fronzoli, si stanno rinforzando in ogni reparto, sfruttando opportunità od investendo ingenti somme di denaro per accontentare le richieste dei rispettivi allenatori.

Il calciomercato però è lungo, e da oggi sino al 31 di agosto di trasferimenti e sorprese ce ne saranno a migliaia. L’ultima è stata registrata proprio nelle ultime ore, visto che dopo settimane intense di trattative il club è finalmente riuscito a chiudere per l’approdo del giocatore spagnolo dopo aver raggiunto l’accordo con il suo entourage, che nonostante l’interesse anche di altre squadre, Arabe ed europee, non aveva altri progetto per il suo assistito se non questa esotica destinazione. L'”here we go” è dunque imminente, visto che il giocatore potrebbe sbarcare in città già nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, è questione davvero di pochissimo tempo prima che Jordi Alba venga ufficializzato come nuovo giocatore dell’Inter Miami in questo calciomercato. La squadra di Beckham ci è andata pesante quest’estate, visto che i giocatori che sono approdati e che approderanno in Florida sono di un certo livello, volto a poter raggiungere il tanto ambito titolo di campioni di MLS.

Jordi Alba all’Inter Miami: affare a parametro zero

Jordi Alba sbarcherà in America nei prossimi giorni per svolgere tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore dell’Inter Miami in questo calciomercato. Presa la decisione di lasciare il Barcellona lo scorso giugno, così da aiutare il club blaugrana a superare le difficoltà economiche che lo hanno colpito, il terzino spagnolo, che in passato è stato accostato anche all’Inter ed ad altri club europei, arriverà dalla Spagna a parametro zero.

L’Europa tentava Jordi Alba, ma il richiamo di Messi è stato troppo forte

La possibilità di rimanere in Europa tentava e non poco Jordi Alba, visto che le soluzioni c’erano, ma il richiamo di poter tornare a giocare con Lionel Messi è stato troppo forte. Tornare a giocare con l’argentino, ma anche con Busquets, è forse quello che più ha spinto lo spagnolo ad accettare l’Inter Miami, che nel corso di queste trattative potrebbe essersi avvalso proprio della Pulce per convincere subito Alba.