Ferrero nuovo presidente: compra un altro club, la conferma

Dopo aver ceduto, fra difficoltà e polemiche, la Sampdoria, Massimo Ferrero è pronto a tornare subito in gioco comprando un altro club.

Una notizia, questa, che potrebbe avere dell’incredibile, ma l’imprenditore romano, nonostante tutto quello che è successo nel corso delle ultime due stagioni, ha realmente intenzione di mettersi seriamente alla guida di un nuovo club, in una piazza che forse possa apprezzarlo sin da subito senza contestarne ogni singolo suo movimento, come invece accadeva per l’appunto alla Sampdoria.

Al momento in Italia sono diversi i club in vendita, ma a quanto pare Ferrero avrebbe le idee già abbastanza chiare, visto che nelle scorse settimane l’ex presidente blucerchiato ha puntato una società in particolare. In merito a questa notizia sono arrivate anche conferme, che difatti spingono Ferrero verso questa sua nuova avventura.

Ferrero nuovo presidente: ecco quale club vuole comprare

Massimo Ferrero è sicuramente una delle personalità più particolari e contestate presenti nel mondo del calcio italiano, visto e considerata soprattutto la sua avventura da presidente della Sampdoria, che di certo non lo ha messo in buona luce, anzi. L’imprenditore romano è stato al centro di polemiche importanti, anche perché, stando a molti, il club blucerchiato ha rischiato di fallire anche per colpa sua.

Dopo un braccio di ferro che non sembrava potesse conoscere fine, quasi anche per quieto vivere, Ferrero ha messo un punto sulla sua avventura da presidente della Sampdoria vendendo il club ligure. Ora però l’imprenditore non vuole stare fermo, anzi, ha intenzione di mettersi nuovamente in gioco e dimostrare di essere capace di ben altro rispetto a quanto dimostrato in blucerchiato. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, sembrerei che Ferrero sarebbe pronto ad acquistare un altro club.

Nel corso delle scorse settimane tantissime società italiane sono state messe in vendita a causa dei gravi problemi economici e non che le hanno colpite, diventando una vera e propria opportunità per chi si volesse cimentare, proprio come l’ex Sampdoria. A quanto pare, però, Ferrero avrebbe già le idee abbastanza chiare, visto che la sua intenzione sembrerebbe essere quella di investire nel Perugia, club del quale nelle scorse settimane ha anche visitato le infrastrutture l’attuale società per mettere in piedi una trattativa.

Ferrero nuovo presidente del Perugia? La piazza non lo vuole

Nelle ultime settimane Massimo Ferrero è uscito allo scoperto presentandosi a Perugia per poter trattare l’acquisizione del club umbro. La piazza de i Grifoni, però, non è d’accordo all’arrivo dell’imprenditore romano alla guida della squadra dopo quanto successo alla Sampdoria.

Le vicissitudini in blucerchiato di certo macchiano il curriculum di Ferrero che, comunque, se intenzionato si siederà al tavolo con Santopadre per parlare del futuro del Perugia, che resta comunque in vendita.

Tutti contro Ferrero, meno uno: le dichiarazioni

Gli ultimi traumatici mesi alla Sampdoria hanno scatenato un’ondata di critiche su Massimo Ferrero, “rimasto solo contro tutti”, eccetto uno. Ai microfoni de La Nazione, infatti, l’ex presidente della Ternana e neo sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ha difeso l’operato dell’imprenditore romano, togliendogli ogni responsabilità dal rischio di fallimento che ha corso recentemente la Sampdoria, quasi a volerne rivalutare il nome e la posizione.