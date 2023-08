Juve: beffa Amrabat, firma con i nerazzurri

Il calciomercato della Juventus potrebbe rivelarsi una beffa per quanto riguarda l’acquisto di Amrabat che è uno dei chiari obiettivi dei bianconeri. Il calciatore può firmare con i nerazzurri.

Il centrocampista marocchino è pronto a lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato in vista di quella che sarà la nuova stagione che è ormai pronta ad iniziare.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del giocatore che da un momento all’altro potrebbe approdare in una nuova squadra, ma restare sempre nel campionato italiano.

Calciomercato Serie A: Amrabat firma con un altro club

Con un contratto in scadenza nel 2024 e senza volontà di rinnovare ora la Fiorentina è obbligata a cedere il proprio centrocampista in questa sessione di calciomercato per evitare di perderlo poi a zero il prossimo anno. Infatti, ci sono degli aggiornamenti che riguardano ciò che potrebbe accadere da un momento all’altro per il giocatore che è finito nel mirino di diversi top club in giro per il mondo dopo il grande Mondiale fatto con la maglia del Marocco che ha raggiunto uno storico 4 posto.

In queste ultime settimane ci sono state offerte e interessamenti per Amrabat che prende tempo per capire la migliore soluzione per la sua carriera. Forte interesse del Manchester United, ma nelle ultime settimane si è inserita la Juventus che ora potrebbe essere diventata la prima scelta del giocatore. Per questo motivo ora bisognerà capire se ci sarà la volontà di trovare un accordo tra i club che si sono fatti avanti con la Fiorentina.

Perché nelle ultime ore potrebbe andarsi a creare anche un’altra occasione per Amrabat per il prossimo anno. Infatti, il centrocampista ha già un prezzo fissato per quanto riguarda la possibilità di addio. Dopo 107 presenze con la maglia della Fiorentina adesso è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Calciomercato Juve: Amrabat l’obiettivo a centrocampo

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano la Juventus che vuole investire su un nuovo centrocampista e ora ha messo nel mirino Amrabat per beffare il Manchester United. Occhio però ad una possibile nuova squadra che può inserirsi in maniera forte sul giocatore marocchino.

La Fiorentina ha fissato il prezzo per lasciar partire Amrabat, intorno ai 25 milioni di euro, ma c’è la volontà di chiudere a meno da parte della Juve visto che tra meno di 1 anno il giocatore andrà in scadenza di contratto con i viola.

Juventus: Amrabat può finire all’Atalanta

Amrabat è intenzionato ad accettare la Juve ma per lui potrebbe venir fuori anche l’occasione Atalanta. Perché il club bergamasco rischia di cedere uno tra De Roon e Koopmeiners e potrebbe puntare poi tutto sul marocchino classe 1996.

Il progetto Atalanta può attirare Amrabat e beffare la Juve, come già capitato in questa sessione di mercato quando è arrivato Scamacca beffando Inter e Roma.