Il portiere si è rotto il crociato: prendono Donnarumma subito

Corrono ai ripari dopo la rottura al crociato del portiere, prendendo Donnarumma nell’immediato.

È il colpo di calciomercato a sorpresa che riguarda il numero uno della Nazionale italiana che, dopo le vicende che hanno riguardato il Paris Saint-Germain con la rivoluzione legata a Luis Enrique in panchina, diventa l’obiettivo numero uno di un top club.

Accostato in Serie A, Gigi Donnarumma, ecco che potrebbe lasciare il PSG nell’imminente estate attraverso il colpo di calciomercato estivo che infiammerebbe questo agosto, quando ormai manca poco o nulla all’inizio dei nuovi campionati.

Calciomercato, colpo all’improvviso: arriva Donnarumma dopo la tegola

Dopo la tegola, legata all’infortunio che compromette la stagione di uno dei migliori portieri in circolazione, ecco la possibilità di vedere il ritorno in auge, tra gli obiettivi di calciomercato, il nome di Gigio Donnarumma.

Il portiere italiano potrebbe salutare il PSG, vivendosi un’altra esperienza per almeno un anno in un’altra squadra che disputerà sempre la Champions League, ora che lo stesso club vede la rottura del crociato del proprio estremo difensore titolare.

Parliamo infatti della tegola durissima subita da Tibaut Courtois che, con la rottura del crociato annunciata in mattinata, sarà assente e non a diposizione di Carlo Ancelotti per praticamente tutta la stagione o quasi. E il primo nome per la porta del Real Madrid è, appunto, quello di Gigio Donnarumma.

Mercato Real Madrid, Donnarumma può arrivare: ecco come

Gigio Donnarumma potrebbe arrivare al Real Madrid, con una formula per l’operazione ben precisa. Perché più volte il PSG ha sparato alto sul prezzo, ma di fronte ad una possibilità legata ad alcuni dettagli della stessa operazione, il Real Madrid potrebbe portarsi a casa Donnarumma.

La soluzione, infatti, sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre alte, con Ancelotti che avrebbe indicato anche il suo nome nella lunga lista dei desideri presentata a Florentino Perez, ora che i Blancos hanno urgente bisogno di trovare un nuovo portiere ad alti livelli.

Real Madrid a caccia di un nuovo portiere: Donnarumma e altre ipotesi

Il Real Madrid, per sopperire all’assenza di Courtois per l’intera stagione, ha bisogno di piazzare un nuovo colpo tra i pali. Sarà Donnarumma oppure sono altre le ipotesi legate al futuro del club delle Merengues. Carlo Ancelotti, con lo staff dirigenziale, starebbe anche valutando l’idea di portarsi a casa Keylor Navas, portiere ex Real Madrid che arriverebbe per giocare titolare con il Real Madrid, lì dove ha ottenuto titoli su titoli nelle annate in cui sono stati presenti Carlo Ancelotti prima e Zizou Zidane poi, in panchina.