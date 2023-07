Juventus: Giuntoli lo fa fuori, primo grande addio

La Juventus è pronto a diventare protagonista del calciomercato estivo grazie al suo nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che tra acquisti e cessioni rivoluzionerà tutto.

Importanti notizie di mercato che riguardano la società bianconera che è pronta a svoltare in vista della prossima stagione. Adesso non c’è più la possibilità di sbagliare per il futuro.

La Juve ha già una strategia ben definita per anche il calciomercato e quelli che saranno i movimenti in uscita che porteranno poi l’arrivo di nuovi giocatori. Ci sono delle novità che riguardano cosa ha intenzione di fare la società.

Calciomercato Juventus: Giuntoli cambia tutto

Cristiano Giuntoli è stato da poco presentato dalla Juventus e già si parla di quello che saranno le mosse future del tecnico. Perché si parla molto di come potrebbe andare in vista delle prossime settimane, c’è la forte volontà di cambiare tutto in casa Juve e provare a portare avanti un progetto nuovo e vincente. Dopo due anni senza trofei ora ha intenzione di cambiare la società e di provare una nuova strada.

Si punta sui giovani e sulla qualità, basta ingaggi da super top per giocatori che non sono nemmeno stimolati al massimo. Ora si guardano i fatti e la Juve vuole provare a vincere in questo modo.

Per questo motivo l’arrivo del nuovo direttore sportivo che ha già in mente i giocatori in uscita dalla Juventus, sono attesa diverse cessioni importanti.

Juventus: Bonucci ceduto, Newcastle o Arabia Saudita

La Juventus ha deciso di vendere Bonucci e fare un’operazione importante per ringiovanire la rosa e alleggerire le casse del club. L’arrivo di Cristiano Giuntoli sembra portare i primi segnali, perché c’è sintonia con l’allenatore e proprio lo stesso Allegri stesso ha dato l’ok per una cessione dell’esperto difensore bianconero.

Secondo le ultime notizie di calciomercato sulla Juve rivelate dal Corriere della Sera, su Bonucci c’è il forte interesse di Newcastle e Arabia Saudita. In un senso o nell’altro per Leo arriverà una maxi offerta, visto che dietro c’è sempre lo zampino degli sceicchi in entrambi i casi. Ora aspetta di capire che scelta vorrà fare anche con la propria famiglia.

Cessione Bonucci: soldi in arrivo per la Juve

Ci sono novità importanti che riguardano quella che sarà la cessione della Juventus di Bonucci. Il club bianconero oltre ad incassare una piccola cifra per la sua vendita andrà a risparmiare anche sull’ingaggio del giocatore.

Infatti, l’alto stipendio da 6,5 milioni netti l’anno (circa 12 lordi) alleggeriranno le casse della società che ha sotto contratto fino al 2024 il centrale 36enne che ora dovrà prendere una scelta. Bonucci è conteso tra Newcastle e Arabia Saudita, la miglior offerta che arriverà potrebbe portarlo poi ad una decisione definitiva.