Calciomercato Juventus: sostituto Pogba, ecco chi prende Giuntoli

Emergenza a centrocampo per la Juventus: in lista ci sono tre nomi per sostituire Paul Pogba, colpo a sorpresa da parte di Giuntoli.

La positività di Pogba al testosterone, cambia i piani della Juventus che a questo punto dovrà sostituire il francese con un altro centrocampista. Al vaglio della dirigenza c’è l’ipotesi di una rescissione consensuale con il Polpo che potrebbe interrompere in anticipo la sua seconda esperienza con la maglia bianconera. Intanto, il direttore dell’area sportiva della Juventus Giuntoli è a lavoro per prendere un nuovo centrocampista: in lista ci sono tre nomi, ecco tutti i dettagli svelati dall’edizione odierna di Tuttosport.

Nuovi aggiornamenti riguardo il mercato della Juventus. Adesso i bianconeri cercano un nuovo centrocampista, anche in virtù della squalifica per doping di Paul Pogba che non sarà a disposizione per le prossime partite. Allegri, nell’ultima riunione con Giuntoli, ha manifestato la volontà di voler puntare – per il momento – sui giovani Nicolussi Caviglia e Miretti. Ma a gennaio qualcosa cambierà: ecco chi sta prendendo Giuntoli.

Calciomercato Juventus: colpo a centrocampo, arriva nel 2024 per sostituire Pogba

Si attende ancora il via libera del Tribunale Nazionale Antidoping che dovrà decidere in merito alla squalifica di Paul Pogba che rischia, nell’ipotesi più estrema, tra i 2 e i 4 anni di squalifica. Per il momento il giocatore non sarà a disposizione di Max Allegri che dovrà puntare su altri giocatori.

Fortunatamente la rosa della Juventus è abbastanza folta, considerando il solo impegno settimanale del club. Per questa ragione da qui a dicembre troverà sempre più spazio Miretti così come Fagioli e Nicolussi Caviglia che potrà ritagliarsi qualche spezzone di gara. Intanto, per gennaio 2024 sono pronti grande manovre: in base alla decisione del Tribunale, che stabilirà il periodo di squalifica di Pogba, la Juventus si muoverà di conseguenza.

Sono usciti fuori già i primi nomi dei calciatori che potrebbero arrivare alla Juventus nel corso del calciomercato di gennaio 2024: da Diarra dello Stasburgo fino a Khepren Thuram del Nizza. Passando per Kone del Dortmund a Samardzic dell’Udinese, rimasto in Friuli dopo aver interrotto la trattativa con l’Inter la scorsa estate.

Centrocampo Juve: chi prende Giuntoli per sostituire Pogba

Da Torino arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative al colpo a centrocampo di Cristiano Giuntoli che a gennaio lavorerà per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo giocatore in mezzo al campo, A maggior ragione se dovesse arrivare la squalifica di Pogba, i bianconeri hanno necessità di intervenire in quel reparto: nel mirino c’è sempre Lazar Samardzic, da tempo vecchio pallino di Giuntoli. Il trequartista dell’Udinese potrebbe cambiare maglia e firmare con la Juventus. Il serbo è il candidato principale per sostituire Pogba: sullo sfondo le altre piste estere che portano a giovani talenti come Diarra, Thuram e Kone.