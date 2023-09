Addio Serie A per 70 milioni: il Chelsea anticipa tutti

Il Chelsea è pronto ad anticipare tutti per quello che riguarda un colpo di calciomercato beffando le big di Serie A.

Il calciomercato non si ferma mai e le squadre sono già con la mente alla sessione di gennaio ed a quella della prossima estate. Il Chelsea è pronto ad essere protagonista anche in ottica 2024 e, tra gli obiettivi dei Blues, c’è anche un calciatore che piace molto alle big del nostro campionato.

L’idea del club londinese è quella di provare a chiudere l’affare già a partire dal prossimo gennaio, andando a staccare un assegno da circa 70 milioni di euro per portare il calciatore in Inghilterra.

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, la squadra allenata da Pochettino sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per Jonathan David, attaccante del Lille, obiettivo sia di Milan che Inter.

Calciomercato, Chelsea su David: è un obiettivo di Milan ed Inter

Il calciatore ha un contratto con il club francese fino al giugno del 2025 ed un’offerta del genere porterebbe il Lille ha dare l’ok alla partenza del calciatore. Da capire se l’attaccante canadese possa restare a disposizione della società transalpina fino al termine del campionato in corso o raggiungere Pochettino già a partire da gennaio. Un obiettivo nuovo quindi per il Chelsea che ha abbandonato definitivamente la pista Vlahovic, ormai pronto a restare ancora a lungo alla Juventus.

Si complica quindi in maniera terribile il percorso di Milan ed Inter per arrivare alla punta canadese. Le possibilità economiche del Chelsea sono difficilmente pareggiabili dai due club meneghini che devono fare sempre molta attenzione ai conti prima di poter spendere come accaduto anche durante lo scorso calciomercato. I dirigenti delle due milanesi proveranno però a prendere nuovi contatti con il Lille nelle prossime settimane per capire se ci sia ancora margine per provare portare il calciatore in Italia.

Nel frattempo Milan ed Inter sono al lavoro in vista della ripresa del campionato che vedrà proprio il derby di Milano in programma. Una sfida di alta classifica considerato il fatto che i due club guidano la Serie A dopo tre giornate a tempo pieno. Qualche grattacapo per gli uomini di Stefano Pioli con Giroud che non è al meglio così come Kalulu e Tomori squalificato. In attacco, se non dovesse recuperare il francese, spazio ad Okafor, mentre in difesa potrebbe essere il turno di Kjaer insieme a Thiaw.