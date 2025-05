Calciomercato Juventus, tutto su Osimhen per l’estate

Uno di quelli capaci di cambiare volto a una stagione intera. E in cima alla lista, più in alto di qualsiasi altro nome, c’è Victor Osimhen.

Non c’è niente di ufficiale, certo. Ma l’aria attorno alla Juventus si sta facendo sempre più carica di aspettative. I dirigenti bianconeri hanno tracciato una linea chiara per il prossimo calciomercato estivo: investire su un attaccante di peso.

Il nome dell’attaccante nigeriano rimbalza ormai da settimane nei corridoi della Continassa. Non si tratta solo di suggestioni da bar o voci incontrollate. Le indiscrezioni parlano di contatti esplorativi, di prime valutazioni interne e – soprattutto – di un interesse concreto. La Juve è seriamente intenzionata a provarci, anche se sa bene che non sarà una trattativa semplice né economica.

Osimhen è reduce da una stagione ineressante con il Galatasaray, segnata però da alti e bassi e da una certa distanza con la dirigenza. Eppure, il suo valore di mercato resta elevatissimo. Il club partenopeo continua a considerarlo un top player e valuta il suo cartellino non meno di 120 milioni di euro. Una cifra fuori portata? Forse sì, almeno per ora. Ma i giochi di mercato spesso riservano sorprese, soprattutto se dovessero entrare in scena contropartite tecniche o formule di pagamento creative.

In tutto questo, c’è però un altro protagonista silenzioso ma potente: l’Arabia Saudita. Dall’area del Golfo, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe pronta una mega offerta destinata a far saltare il banco. Si parla di cifre che supererebbero i 130 milioni, oltre a un ingaggio faraonico per il giocatore. Una mossa in pieno stile saudita, già vista con altri campioni europei.

Cosa vuole Osimhen?

La vera domanda, però, è: cosa vuole davvero Osimhen? Perché al di là degli interessi di club e procuratori, la scelta finale spetta a lui. Finora ha sempre dichiarato di voler restare in Europa, in un campionato competitivo. E la Serie A, con tutto il suo fascino, potrebbe ancora rappresentare una destinazione stimolante, soprattutto se la Juventus dovesse tornare a giocare la Champions League.

Il progetto tecnico che sta nascendo a Torino ha contorni interessanti: giovani di talento, ambizione ritrovata e una dirigenza che vuole tornare ai vertici. Inserire Osimhen in questo contesto significherebbe non solo alzare il livello offensivo, ma anche lanciare un messaggio chiaro a tutte le rivali: la Juve vuole tornare grande, e in fretta.

È presto per parlare di trattativa avanzata. Ma il segnale è chiaro: la Juventus ci crede, e sta lavorando per capire se e come affondare il colpo. La concorrenza è feroce, i costi sono alti, ma l’obiettivo è uno solo: trovare il numero 9 giusto per il futuro.

E voi, vi immaginate Osimhen con la maglia bianconera allo Stadium? Sarebbe una rivoluzione o un azzardo? Quel che è certo è che l’estate della Juve si preannuncia caldissima. E, forse, è appena iniziata.