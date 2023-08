Calciomercato: accordo per Lukaku, sta firmando

Ultimissime sul futuro di Romelu Lukaku, il centravanti belga che è pronto al trasferimento per una nuova stagione con un altro club. Ora c’è una società a sorpresa che sta chiudendo.

Perché l’ex bomber dell’Inter è tornato al Chelsea e ora dovrà andare a giocare di nuovo in un altro club per provare a riscattare la propria carriera dopo l’ultima sfortunata annata.

C’è una squadra che è pronta a chiudere a sorpresa in queste ore il suo arrivo. Nelle prossime ore potrebbe chiudersi l’affare che porterebbe il giocatore a mettersi in mostra ancora in un campionato dove ha già giocato per tanti anni.

Calciomercato Serie A: Lukaku pronto a firmare

Ancora una volta il bomber belga è pronta a dire addio ad una squadra in poco tempo. Perché dopo essersi trasferito per oltre 100 milioni al Chelsea dopo un anno è tornato all’Inter in prestito e ora è arrivata l’ennesima rottura. Perché Lukaku stava trattando con Inter e poi Juve in contemporanea e questo ha frenato il suo ritorno in Serie A. Il giocatore ha intenzionato a voler riscattare l’ultimo anno dopo che ha vestito la maglia nerazzurra ed è stato sfortunato tra infortuni e scarsa forma fisica.

Alla fine però ora è rimasto al Chelsea e c’è il rischio che possa finire nel peggiore dei modi in queste ultime settimane di mercato. Perché nessuno al momento ha la possibilità di investire certe cifre per il belga, a parte l’Arabia Saudita dove non è una meta gradita al giocatore. Per questo motivo si stava trattando tra Juve e Chelsea con lo scambio Vlahovic Lukaku, ma anche in questo caso si è tutto frenato.

Ora spunta una nuova destinazione per lui che dal nulla può rivelarsi decisiva per il suo futuro e la sua carriera. Perché c’è il Tottenham che sta cedendo Kane al Bayern Monaco. L’accordo totale è stato raggiunto, per questo motivo ora si può pensare a lui per sostituirlo.

Tottenham: Lukaku per sostituire Kane

Infatti, ancora in Premier League il futuro di Lukaku può essere con il Tottenham che sta provando a prenderlo per sostituire Kane che andrà a giocare al Bayern Monaco. Accordo totale tra il club inglese e quello tedesco con la società degli Spurs che già si stanno attivano per il nuovo nome in attacco.

Decisive queste prossime ore che possono portare Lukaku a restare a Londra, ma per lasciare il Chelsea e firmare con i rivali del Tottenham.

Tottenham: Lukaku dice sì

Da un momento all’altro si potrebbe sbloccare l’affare di Lukaku che piace al Tottenham per sostituire Kane. Intanto, ci sarebbe già stato anche il sì del giocatore belga per il trasferimento.