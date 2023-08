Roma: ecco il colpo chiesto da Mourinho, sta arrivando in città

La Roma sta per chiudere un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. Un colpo richiesto da Mourinho che finalmente sembra che sarà accontentato.

Il tecnico giallorosso ha intenzione di andare ad aumentare gli obiettivi in vista del prossimo anno, per questo motivo bisognerà avere un rosa sempre più competitiva che potrebbe essere definita nelle prossime ore.

Bisognerà capire come la società accontentare il proprio allenatore in vista di queste ultime settimane di mercato prima dell’inizio di quella che sarà la nuova stagione. Manca sempre meno e bisognerà chiarire le intenzioni da parte di tutti.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto per Mourinho

Ancora una volta sembra essere stato decisivo proprio l’allenatore José Mourinho che ha convinto il giocatore ad accettare il progetto della Roma tra le tante offerte che erano arrivate. Un nuovo acquisto che andrà a rinforzare e non poco la rosa del club giallorosso in vista del prossimo anno che sta per iniziare ora.

Il calciatore andrà a prendere il posto di un altro giocatore in uscita e in queste ore si stanno limando gli ultimi affari. Decisive le prossime ore per chiudere l’acquisto.

E’ ancora considerato uno dei giocatori più di prospettiva e importanti in Europa, per questo motivo c’è la reale possibilità che ora possa arrivare questo riscatto personale con quello che sarà il nuovo allenatore. Perché Renato Sanches andrà a lavorare con Mourinho alla Roma.

Renato Sanches Roma: accordo con il PSG, la formula

Alla fine, dopo settimane di trattative, è stato raggiunto l’accordo totale tra Roma e Paris Saint Germain per Renato Sanches, il centrocampista portoghese che ha voglia di riscatto in vista della prossima stagione e dopo alcune annate non del tutto felici.

Secondo le ultime notizie si è raggiunta l’intesa definitiva tra Roma e PSG per Renato Sanches. Il centrocampista approderà in giallorosso nelle prossime ore con la formula del prestito e il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro in base al raggiungimento di alcuni obiettivi come la zona Champions League.

Roma: Renato Sanches in arrivo in città per le visite mediche

Il calciatore non vede l’ora di approdare in giallorosso da tempo, per questo motivo ora siamo ai momenti finali con la sistemazione di alcuni dettagli. La Roma sta per accogliere Renato Sanches in città, visto che le visite mediche sembrano già essere programmate per le prossime ore. I tifosi non vedono l’ora che il giocatore arrivi nella Capitale per accoglierlo nel modo giusto.

Sono ore decisive queste perché ormai è tutto fatto e Renato Sanches arriverà in città a Roma proprio in queste ore per iniziare la sua nuova avventura in Italia.