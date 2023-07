Calciomercato, sta firmando: colpo da 20MLN, Milan beffato

Il Milan rischia di essere nuovamente beffato in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli obiettivi dichiarati dei rossoneri per rinforzare la rosa di Stefano Pioli sarebbe ad un passo dal firmare con un altro club, che al giocatore, ma soprattutto alla società detentrice del cartellino del ragazzo, ha presentato un’offerta a dir poco irrinunciabile.

A livello di cifre non stiamo parlando neanche di chissà che tipo di operazione impossibile, visto che il tutto si dovrebbe chiudere all’incirca attorno ai 20 milioni di euro, ma il fatto è che il Milan non si è mai spinto oltre una certa cifra per il giocatore che, alla fine, come un battito di ciglia, è sfumato in un niente.

Calciomercato, Milan beffato: il giocatore va altrove

Continuano a non arrivare buone notizie per i tifosi del Milan sul fronte calciomercato, visto che oltre a Loftus-Cheek, al momento, i rossoneri starebbero sì lavorando su altri profili ma con discreta cautela e lentezza, che porta spesso anche a perdere le corse ai giocatori, come successo con Marcus Thuram ad esempio.

Uno scenario del genere potrebbe presto verificarsi nuovamente, visto che un altro degli obiettivi del Milan è stato affiancato da un’altra squadra importante che fa gola, e non poco, al giocatore. A differenza dei rossoneri, però, questo club è pronto a sedersi al tavolo, trattare e chiudere subito le operazioni, accontentando sia le richieste del proprio mister che quelle economiche della dirigenza per il trasferimento del ragazzo, che piace un pò a mezza Europa. Il Milan sembrava potesse essere la destinazione prediletta e preferita dal giocatore, visto anche l’accordo di massima per un eventuale contratto raggiunto negli scorsi giorni, ma le continue offerte a ribasso dei rossoneri, con continue prese di tempo, hanno spazientito le parti in causa stravolgendo completamente le carte in tavola.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, il Milan rischia rimanere ancora una volta a mani vuote in questo calciomercato, visto che il Fulham sarebbe pronto a sfruttare a proprio favore l’importante disponibilità economica a disposizione per chiudere anche in mezza giornata l’approdo in Premier League di Yunus Musah.

Milan, occhio a Musah: il Fulham fa sul serio, pronta l’offerta

Il Milan quest’estate non trova pace, anche perché puntualmente sui suoi obiettivi si inseriscono anche altre squadre. L’ultima è il Fulham, che in queste ore ha dimostrato di essere concretamente interessata a Yunus Musah del Valencia, giocatore sul quale il club meneghino si sta muovendo da diverse settimane.

Ma mentre Furlani e Moncada studiano la soluzione migliore per provare a risparmiare il più possibile, il Fulham è pronto a stravolgere completamente le carte in tavola soddisfacendo le richieste del Valencia con un’offerta -già pronta e solo da presentare- da 20 milioni di euro per Musah. Quando questa verrà formalizzata, il tutto passerà nelle mani del giocatore.

Milan o Fulham? Musah ha le idee chiare

Milan o Fulham? Musah ha le idee chiare per il suo futuro. Il centrocampista americano ha infatti dato la sua parola ai rossoneri, con i quali ha anche raggiunto un accordo di massima per une eventuale e prossimo contratto. Ora spetta però a Furlani trattare col Valencia affinché questo matrimonio possa consumarsi, ma Musah non aspetterà il Milan per sempre.