20 milioni: tesoretto Juve e cessione immediata

Il mercato della Juventus è pronto finalmente a decollare: ecco 20 milioni, svolta improvvisa in casa bianconera

Un’annata che ha fatto discutere, chiusa malamente e con un bottino stagionale davvero scarno. La Juventus di Massimiliano Allegri ha però tutta l’intenzione di tornare a brillare nell’immediato.

Per farlo, chiaramente, sarà fondamentale l’attuale sessione di calciomercato. Perché lo scacchiere in mano al confermatissimo tecnico livornese subirà una piccola rivoluzione. In difesa occhio a Bonucci e Bremer, tra i nomi più accostati all’eventuali uscite nelle prossime settimane. In mediana la buona notizia porta il nome di Adrien Rabiot. Il francese, in seguito a mesi di dubbi e accostamenti alle più importanti società inglesi, alla fine ha deciso di rinnovare restando per almeno un altro anno a Torino.

Felice Allegri che nei colloqui con la dirigenza bianconera ha già ‘segnato’ quali saranno gli obiettivi in entrata ma soprattutto quali le uscite. Numerosi i profili che non rientrano più nei piani del tecnico toscano, con la Juve che punta ad incassare per poi eventualmente rinvestire. Attenzione perché da questo punto di vista sembrerebbero arrivare ottime notizie per la ‘Vecchia Signora’, con un tesoretto assolutamente invitante sempre più vicino.

Il quotidiano torinese ‘Tuttosport’, estremamente vicino ai fatti di casa Juventus soprattutto per quanto riguarda il calciomercato, ha fatto il punto su quella che potrebbe essere un’altra operazione da concretizzare già nelle prossime settimane.

Addio più vicino: 20 milioni, la Juve esulta

Come anticipato, i cambiamenti in casa bianconera saranno innumerevoli e tra le tante cessioni è in programma anche quella di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero, reduce dal deludente anno in prestito con la maglia del Chelsea, è stato acquistato dalla ‘Vecchia Signora’ nel gennaio 2022 per circa 10 milioni di euro.

Ma il rendimento di Zakaria è stato ben lontano da quello mostrato negli anni al Borussia Monchengladbach: ecco perchè l’estate scorsa e ancor di più adesso, il 26enne di Genf può rappresentare solo una invitante occasione per fare cassa. Il giocatore piace tanto in Premier League. Tra i diversi club vi è soprattutto il West Ham che, in primissima fila, ha già avviato i contatti per sondare il terreno con la società piemontese. Il via libera non è ancora troppo vicino, mancano alcuni dettagli per trovare l’accordo definitivo.

Le società e gli intermediari coinvolti sono alla ricerca della quadra, che potrebbe regalare alle casse della Juventus una cifra non troppo lontana dai 18-20 milioni di euro che ormai da mesi ventilano per la cessione di Zakaria. Il classe ’96, coi ‘Blues’, ha accumulato solo 13 presenze ed 1 rete.