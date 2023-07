Calciomercato Napoli, fattore K per la difesa: colpo da 35MLN

Con l’addio inaspettato ma inevitabile di Kim Min Jae, il Napoli in questo calciomercato si è mosso per andare alla ricerca di un nuovo difensore centrale al quale poter affidare la retroguardia partenopea.

Nel corso di questi mesi si sono fatti tanti nomi diversi che hanno anche aguzzato l’attenzione del tifoso azzurro, ma a quanto pare potrebbe risultare essere ancora una volta decisivo il “fattore K” per la difesa del Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo Koulibaly e Ki

m anche l’ipotetico prossimo centrale del club campione d’Italia ha come iniziale del proprio cognome la “K”, lettera che per come sono andate le cose ha portato discretamente bene a De Laurentiis ed ai suoi allenatori. Comunque questa risulta essere una semplice coincidenza, anche perché il Napoli ritiene che il giocatore in questione sia perfetto per la Serie A e gli schemi di Rudi Garcia, al punto che dalle parti di Castelvolturno sarebbe pronta a partire un’importante offerta economica per acquistarlo.

Napoli, fattore K per la difesa: scelto il sostituto di Kim

Il Napoli nelle prossime settimane farà il tanto atteso difensore centrale, anche perché c’è da sostituire una colonna della difesa dello scudetto come Kim Min Jae. Nel corso di queste settimane tanti nomi sono stati accostato al club partenopeo, ma verso nessuno di questi fino a questo momento De Laurentiis e dirigenza hanno compiuto un passo concreto.

Con la stagione ed il ritiro di Dimaro alle porte, il Napoli è intenzionato a cambiare questo senso di marcia andando a chiudere in questo calciomercato per il tanto atteso difensore centrale. L’attenzione della dirigenza partenopea si sarebbe soffermata nello specifico su un giocatore in particolare, che potrebbe simpaticamente rendere ancora una volta decisivo il fattore K per la difesa azzurra.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, dopo i tanti nomi usciti nelle scorse settimane, alla fine è Max Kilman il difensore sul quale il Napoli ha deciso di puntare in questo calciomercato per andare a sostituire Kim Min Jae. Per il centrale inglese Aurelio De Laurentiis avrebbe addirittura anche pronta un’offerta importante.

Napoli, Kilman per sostituire Kim: colpo da 35MLN

Max Kilman è il nome sul quale il Napoli avrebbe intenzione di investire per sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato. L’interesse dei campioni d’Italia verso il centrale del Wolverhampton non è fasullo, visto che per il classe ’97 Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a trattare nei prossimi giorni, presentando una prima offerta ufficiale -corposa- al club inglese.

Stando a calciomercato.com, infatti, il Napoli avrebbe pronta un’offerta da 35 milioni di euro per Kilman, la stessa che giusto qualche settimana gli azzurri avevano presentato ai Wolves a detta dei media inglesi. In quel caso il club di Premier avrebbe sbarrato la porta ai partenopei, e può essere anche anche in questo caso l’epilogo potrebbe essere lo stesso, visto che il Wolverhampton per Kilman vuole almeno 40 milioni di euro.

Napoli, Kilman costa tanto: le alternative non sono da meno

L’ipotesi Kilman per il Napoli costa, ed anche tanto, ma le alternative non sono da meno. Fra queste rientra Scalvini, che l’Atalanta valuta almeno 50 milioni di euro, e Le Normand della Real Sociedad, giocatori che hanno valutazioni esorbitanti per un ruolo sul quale De Laurentiis ha intenzione sì di investire, ma sempre in maniera moderata.

Ed è per questo che nelle ultime ore dalle parti di Castelvolturno ha prepotentemente preso quota l’ipotesi Samuel Umtiti per il Napoli in questo calciomercato, soluzione low cost ma che potrebbe alla fine essere quella ideale.