Lascia la Salernitana: arriva l’annuncio

Si torna a parlare di calciomercato e di obiettivi in vista della nuova stagione anche per la Salernitana. Perché ci sono le dichiarazioni dell’allenatore Paulo Sousa che svela tutto.

Calciomercato: futuro Sousa e Dia, l’annuncio

Importanti notizie che riguardano il futuro anche del giocatore in vista della prossima stagione. Intanto, in conferenza stampa, al raduno per la nuova stagione, Paulo Sousa ha chiarito la questione legata alla vicenda del Napoli quando è stato accostato di continuo agli azzurri e poi anche di mercato con Dia. Queste le parole del tecnico:

“Anzitutto dico che alcuni giornalisti hanno seminato odio nei miei confronti, per il rapporto che c’era tra di noi mi aspettavo un comportamento diverso. La mia finestra personale mi consentiva di parlare con altri club e io ho parlato con tre società italiane, due francesi e il mio agente ha avuto contatti con l’Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Alla fine però ho scelto io di restare a Salerno. Ho scelto la Salernitana 4 mesi fa e adesso perché credo nel presidente.

Mercato? Toccherà al direttore e mi confronto spesso con lui. Avrò occasione per parlare anche con Dia. Io vedo un ragazzo che si diverte e che ha una buona interazione con i compagni”.