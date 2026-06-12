Comolli Lascia la Juve, Carnevali Prende il Comando: Nuova Era Inizia con il CDA di Domani

Torino ha il fiato corto delle notti che precedono un passaggio di consegne. La stanza del consiglio aspetta sedie calde e decisioni fredde. Domani, alla Continassa, la Juventus potrebbe cambiare pelle: una porta si chiude, un’altra si apre, e il corridoio è pieno di sguardi in cerca di direzione.

C’è aria di svolta in casa Juventus

Il dirigente francese, indicato come Comolli, lascia l’incarico dopo confronti serrati con la proprietà. Al momento della scrittura non c’è un comunicato ufficiale. Le ricostruzioni convergono però su un punto: il CdA di domani dovrà mettere ordine, fissare ruoli, definire tempi.

Non è una semplice staffetta di nomi. È un aggiustamento di governance. Un club come la Juve vive di procedure chiare: deleghe, linee di spesa, priorità sportive. Quando salta una casella in alto, tutto il organigramma fa rumore.

Chi segue il club lo sa: il consiglio non è solo formalità. Ratifica nomine. Sblocca budget. Approva strategie di mercato. In questi momenti i dettagli contano: la definizione di “responsabilità esecutiva” vale a fine campionato quanto un gol al 90’. E fa la differenza nel dialogo con allenatore, scouting e sponsor.

Solo nella seconda parte della giornata, tra telefoni che squillano e agende che si incastrano, è filtrato un nome con forza diversa: Giovanni Carnevali. L’attuale ad del Sassuolo è indicato come erede designato nella cabina di comando bianconera. Anche qui, una precisazione dovuta: si parla di un passaggio pronto a essere formalizzato, ma la ratifica spetta al CdA. Fino ad allora, resta una direzione probabile, non un fatto compiuto.

Il profilo di Carnevali e i fatti che lo raccontano

Carnevali arriva da un decennio in cui il Sassuolo ha tenuto la Serie A con una gestione lineare. I fatti sono noti e verificabili: la cessione di Raspadori al Napoli per una cifra nell’ordine dei 30-35 milioni; Frattesi all’Inter per oltre 30 milioni complessivi; Scamacca al West Ham per circa 36 milioni; Locatelli alla Juventus con un’operazione progressiva intorno ai 30-35 milioni totali. Le cifre oscillano a seconda delle fonti, ma il quadro è chiaro: vendere bene senza perdere identità. Questo ha dato al club emiliano respiro finanziario e credibilità. Carnevali è percepito come negoziatore paziente, rigoroso sui dettagli, bravo a proteggere il valore degli asset. Tradotto: sa dire no, e quando dice sì, detta i tempi.

Cosa cambierebbe in bianconero

Se la nomina verrà confermata, la Juve potrebbe abbracciare una gestione più “industriale” del progetto sportivo. Più attenzione al valore nel tempo dei giocatori. Maggiore integrazione tra prima squadra e giovani. Un linguaggio comune tra area sportiva e ufficio amministrazione. È quello che in molti, dentro e fuori, chiedono da mesi: stabilità, tracciabilità delle scelte, investimenti coerenti con ricavi. Qui la parola chiave è sostenibilità, ma senza rinunciare alla competitività. Non è un ossimoro; è un equilibrio, e richiede continuità.

E Comolli? La sua uscita, raccontata come esito di frizioni con la proprietà, dice che la Juve sta riposizionando i criteri decisionali. Non abbiamo elementi pubblici su divergenze specifiche. Il punto, però, non è contabile: è culturale. Chi guida deve unire i puntini. E la Juve, oggi, ha bisogno di una voce unica che dica come si compra, come si vende, come si cresce.

Domani, alla Continassa, i corridoi torneranno a fare silenzio. Fuori, Torino avrà lo stesso cielo largo. Dentro, basterà una firma a cambiare il passo. La domanda è semplice e non fa rumore: che Juventus vogliamo vedere tra tre anni, non tra tre partite?