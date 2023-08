Calciomercato, riecco Sergio Ramos: firma subito, la destinazione

Scelta fatta sul nuovo club di Sergio Ramos, dopo l’addio al Paris Saint-Germain ma con l’intento di giocare ancora ad alti livelli.

È la scelta del presidente, che si è messo in testa di voler fare le cose in grande, per poter puntare a piazzamenti importanti e ottenere trofei nell’immediato, dopo il mercato importante che ha già portato avanti.

Dopo i lunghi anni vissuti al Real Madrid e la “delusione” di non aver portato la Champions League nel biennio al Paris Saint-Germain, dopo il suo arrivo e quello di Lionel Messi – eterni rivali finiti praticamente a giocare assieme -, Sergio Ramos vivrà una terza esperienza della sua lunga carriera e sarà probabilmente l’ultima. Un’avventura in uno storico club mondiale, volendo raggiungere un’altra volta un trofeo in un Paese diverso, nella terza squadra della sua vita passata nel calcio.

Calciomercato, firma Sergio Ramos: ecco dove giocherà

Dall’estero svelano quella che è la destinazione di Sergio Ramos, colpo di calciomercato a sorpresa di uno dei club più importanti al mondo.

A sorpresa perché, dopo un mese intero passato ad allenarsi da solo e in attesa appunto di una chiamata importante, è in un club inaspettato che potrebbe vivere la sua ultima avventura da calciatore, prima di decidere poi che ruolo occupare dopo il ritiro dal calcio giocato, appunto, nel mondo del calcio.

Il difensore che ha vinto di recente anche un premio per la carriera in qualità di miglior difensore di sempre agli Awards del calcio globale, vivrà un’ultima esperienza nel calcio. È il colpo di calciomercato del Boca Juniors, Sergio Ramos potrebbe raggiungere Cavani alla Bombonera.

Mercato Boca Juniors, la firma di Sergio Ramos: la notizia

Secondo quanto riferito da AS, Sergio Ramos è il colpo di mercato del Boca Juniors. Il club che mette nel mirino la Libertadores, con Cavani ad indossare la numero 10 del club – già presentato alla Bombonera con tanto di “benedizione” da parte di Riquelme sul numero assegnato al Matador -, ha voglia di fare le cose in grande.

Sergio Ramos al Boca Juniors è l’idea del vice-presidente Riquelme e del club argentino che, puntando in alto, potrebbe affidargli la numero 4 in difesa, dando alla squadra un leader enorme per lo spogliatoio e l’intero reparto difensivo.

Ultime di mercato: Sergio Ramos può firmare subito

Può firmare subito Sergio Ramos per il Boca Juniors, con le intenzioni da parte dell’ex numero 4 del Real Madrid e del PSG che finirebbe così di giocare oltreoceano. Sullo sfondo c’è anche l’Arabia Saudita e la Major League Soccer, ma difficilmente si accaserà all’Inter Miami.