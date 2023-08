Calciomercato, colpaccio a sorpresa: ecco Lucas Moura – UFFICIALE

Colpaccio a sorpresa, con il club che ambisce a grandi livelli avendo preso Lucas Moura a costo zero.

Senza problemi per l’ingaggio, riuscendo a trovare un accordo a sorpresa e prendendo quello che, nell’ultimo decennio, è stato considerato uno dei migliori talenti sulle corsie per il reparto offensivo, tra i migliori appunto al mondo.

Lucas Moura riparte dopo l’addio al Tottenham e, dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno accostato alla Serie A, ha scelto la destinazione con il club che ha anticipato la fortissima concorrenza che c’era sul brasiliano.

Calciomercato, scelta fatta: preso Lucas Moura, è ufficiale

È ufficiale il colpo Lucas Moura, il club ha reso noto l’acquisto attraverso un comunicato ufficiale con il quale hanno pubblicato anche le annesse foto con la sua nuova maglia.

Il club aveva già chiuso un altro colpaccio e la destinazione è stata a sorpresa, con la società che ambisce ora in alto secondo quello che è il calciomercato fatto da un po’ di tempo a questa parte.

Prima il colpo legato ad un ex Real Madrid, poi quello su Lucas Moura: è un nuovo giocatore del Sao Paulo, nuova squadra dell’esterno brasiliano che torna così “a casa sua” dopo le esperienze europee tra Paris Saint-Germain e Tottenham.

Lucas Moura torna a casa: il comunicato ufficiale del Sao Paulo

Il Sao Paulo comunica ufficialmente il ritorno a casa di Lucas Moura. Il calciatore, che aveva cominciato a giocare tra i professionisti – prima del suo approdo al PSG – proprio con la maglia del Sao Paulo, torna a vestire quella maglia, per chiudere lì la sua carriera.

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Sao Paulo, sul colpo a titolo gratuito di Lucas Moura: “È tornato da noi, questo mercoledì ufficiale la firma di Lucas Moura che firma un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo. Bentornato in Tricolore, dopo quasi 11 anni, Lucas”.

Sao Paulo, tridente da sogno: Lucas giocherà accanto a loro

Tridente da sogno per Lucas Moura, con due calciatori che hanno toccato picchi altissimi nel livello del calcio europeo. Parliamo di Alexandre Pato nel ruolo di punta e, stretto nel tridente accanto a lui, la presenza di James Rodriguez. A completare il tridente, appunto, Lucas Moura come nuovo esterno offensivo del Sao Paulo, negli alti obiettivi di classifica e per quella che sarà la Libertadores.