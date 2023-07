Mendy sbarca in Serie A: decisivo lo scambio

Il Real Madrid ha deciso che Ferland Mendy non farà parte della squadra la prossima stagione. E la Serie A resta una opportunità.

Tra i giocatori in uscita dal Real Madrid c’è anche Ferland Mendy. Come riportato da fichajes.net, il giocatore non rientra più nei piani del club spagnolo, ma la valutazione che si aggira intorno ai 60 milioni di euro non facilita una sua cessione.

Per questo motivo non possiamo escludere che Mendy possa essere utilizzata come una pedina di scambio in questo calciomercato per arrivare ad un calciatore di Serie A. Si tratta di una ipotesi da seguire e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato: Mendy arriva in Serie A, ecco con chi firma

Mendy ha sicuramente voglia di rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente semplice. Il Real Madrid ormai lo considera fuori dai piani e gli interessi dalla Premier League non sono mancati anche se la cifra di 60 milioni di euro ha bloccato un po’ la trattativa considerando il fatto che il momento economico non è facile. Da parte degli spagnoli, però, non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro e quindi non possiamo escludere che alla fine si utilizzi il calciatore pe raggiungere i propri obiettivi.

E Mendy potrebbe presto finire nel mirino della Juventus. Già lo scorso calciomercato c’era stato un piccolo approccio. Ora il tutto potrebbe diventare realtà considerando che il Real Madrid non ha assolutamente mollato la pista Vlahovic. Vedremo se alla fine ci sarà il via libera definitivo oppure alla fine gli spagnoli decideranno di puntare su un altro giocatore.

Si tratta di una possibilità da seguire, comunque, con attenzione e vedremo cosa accadrà nel giro di davvero poco tempo. La speranza è quella di arrivare ad una conclusione per consentire ai club di avere dei rinforzi importanti, ma tutto ancora può succedere e per questo motivo vedremo cosa accadrà.

Mercato: Mendy alla Juventus in cambio di Vlahovic?

Il Real Madrid potrebbe decidere di puntare tutto su Vlahovic e potrebbe decidere di inserire Mendy nella trattativa di calciomercato. Si tratta di una ipotesi da seguire con attenzione e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

La speranza, come detto in precedenza, è quello di poter trovare la fumata bianca e l’accodo, ma non possiamo escludere che il Real Madrid possa fare un passo indietro in questa trattativa.