Svolta Hojlund: firma con gli azzurri, concorrenza battuta

Il futuro di Rasmus Hojlund è sempre più lontano dall’Atalanta in questo calciomercato. Sul giovane attaccante danese si sarebbero infatti iniziare a muovere diverse big d’Europa pronte a sedersi al tavolo con Percassi per ingaggiarlo.

Nel corso di queste prime settimane di calciomercato Hojlund è stato accostato a tantissimi club, ma a sorpresa nelle ultime ore sarebbe arrivata una svolta importante e che potrebbe una volta e per tutte definire il futuro del classe 2003.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante danese dell’Atalanta è sempre più vicino a salutare la Dea per firmare con gli azzurri in questo calciomercato, che lavorando sotto traccia in queste settimane sarebbero riusciti ad anticipare la folta concorrenza per Hojlund.

Calciomercato, Hojlund in azzurro: si può chiudere subito

A ridosso dell’inizio della prossima stagione si definirà il futuro di Rasmus Hojlund in questo calciomercato. Dopo l’ottima stagione offerta in maglia Atalanta, l’attaccante danese è subito pronto a bruciare le tappe e compiere un importante salto di qualità in carriera, lasciando la Dea per una big del calcio nazionale ed Europeo.

Nel corso di queste prime settimane di calciomercato Hojlund è stato avvicinato da tantissime squadre, ma la valutazione che Percassi faceva, e fa tutt’ora, del suo giocatore ha messo paura a tantissime di loro. Fra tutte però c’è ne una che non ha alcuna intenzione di badare a spese, e pur di accontentare le richieste del proprio allenatore, che sta dicendo addio a molti suoi giocatori in questo calciomercato, la società sarebbe disposta a pagare quanto l’Atalanta chiede per Hojlund. Questa potrebbe rilevarsi essere una destinazione a sorpresa per il danese, dato che sino ad oggi gli azzurri non erano stati mai neanche lontanamente menzionati nella corsa al ragazzo.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, il Chelsea è entrato prepotentemente in corsa per Rasmus Hojlund in questo calciomercato, provando così un tentativo in extremis per il danese nonostante le preferenze e la volontà del ragazzo siano abbastanza chiare.

Chelsea-Hojlund: l’Atalanta non cambia valutazione

Anche con l’inserimento del Chelsea l’Atalanta non cambia la propria posizione: per cedere Rasmus Hojlund in questo calciomercato ci vogliono ben 50 milioni di euro. Queste tipo di cifre potrebbero spaventare -sicuramente- club di Serie A, ma non uno di Premier come i Blues che, già forti di una discreta disponibilità economica e disposizione, starebbero mettendo da parte anche un bel tesoretto con tutte le cessioni che Boehly sta facendo.

Semmai il Chelsea decidesse di investire realmente su Hojlund non ci sarebbero ragioni, l’Atalanta sarà costretto a cederlo perché quelle cifre richieste arriveranno, ma in quel caso la palla passerebbe nelle mani del ragazzo, la cui volontà rappresenterebbe essere la chiave di volta di queste trattative.

Hojlund ragiona sul Chelsea: ecco perché

Un’occasione come il Chelsea sarebbe l’ideale per la carriera di Rasmus Hojlund, ma per l’attaccante danese i Blues non sarebbero -incredibilmente- la prima scelta. Stando alle ultime notizie, infatti, la priorità del giocatore dell’Atalanta è il Manchester United, col quale si sarebbe anche già raggiunto un accordo verbale.

A parità di offerte Hojlund sceglierebbe dunque i Red Evils, ma l’operazione Onana -in chiusura- potrebbe portare ad uno slittamento del tutto, col danese che potrebbe anche rivalutare la propria posizione.