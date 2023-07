Serie A: indizio per Morata, è appena accaduto

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe presto cambiare da un momento all’altro. Perché l’attuale situazione di calciomercato del giocatore sembra pronta a prendere un epilogo diverso.

Il giocatore spagnolo è sotto contratto con l’Atletico Madrid che però punta a lasciarlo andare via entro questa sessione di mercato. Dipenderà tutto nelle prossime ore quando qualcosa si muoverà anche negli altri campionati.

Diverse le squadre che si sono interessate al giocatore, in particolare in Italia per potergli permettere di tornare a giocare in Serie A come ha fatto in passato con la Juventus per due volte.

Calciomercato: futuro Morata da decidere

Gli agenti di Alvaro Morata sono stati in Italia in queste ultime settimane per provare a vedere di raggiungere un accordo con il giocatore spagnolo che ha rifiutato importanti offerte dall’Arabia Saudita e ha voglia di restare in Europa nel calcio che conta. Per questo motivo sono stati avviati diversi colloqui tra alcune società di Serie A e gli emissari del giocatore che stanno provando a trovargli la migliore sistemazione possibile, visto che andrà via dall’Atletico Madrid.

Il giocatore non rientra più nei piani della società spagnola e del Cholo Simone. La volontà è quella di fare cassa il più possibile con lui, ma occhio a non tirar troppo la corda visto che è in scadenza nel 2024 e già nel prossimi gennaio può firmare un pre contratto per andare via gratis poi al termine della stagione che sta per iniziare. Intanto, l’Atletico Madrid continua a utilizzare Morata e lasciarlo allenare con la squadra in questo ritiro estivo.

Al momento bisogna capire quale squadra può convincere l’Atletico Madrid a cedere Morata visto che la valutazione del giocatore è abbastanza elevata essendo in scadenza e anche lo stipendio del giocatore in pochi club possono permetterselo.

Atletico Madrid Manchester City: Morata in campo, il segnale

E’ arrivato un indizio proprio in una delle amichevoli pre-campionato dell’Atletico Madrid contro il Manchester City riguardo il futuro di Alvaro Morata. Il club dei Colchoneros ha schierato l’attaccate spagnolo in campo da titolare e ha giocato per circa 1 ora di gioco. La partita si è chiusa col risultato di 2-1 per l’Atletico.

Serie A: Morata verso il ritorno?

In Serie A ci sono stati contatti di Morata con Juventus, Milan, Inter e Roma. Tutte società che hanno provato in queste ultime settimane a prendere il giocatore, ma scappate tutte per lo stesso motivo: la richiesta di 20 milioni di euro fatta dall’Atletico Madrid.

Al momento il possibile ritorno di Morata in Serie A sembra lontano, ma occhio a ciò che potrebbe accadere da un momento all’altro. Perché c’è la seria possibilità che l’affare si chiuda andando più avanti con il tempo.