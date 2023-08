Calciomercato Serie A, il ritorno di Okaka: l’annuncio dell’agente

Occasione di calciomercato, con l’annuncio dell’agente di Stefano Okaka, centravanti ex Roma che potrebbe ora tornare in Italia.

Tra le sue ultime esperienze quella in bianconero all’Udinese e poi al club turco, nel campionato della Super Liga che ne ha accolti di calciatori italiani nel corso di questi ultimi anni, prelevandoli proprio dal campionato italiano.

Cerca ora una nuova occasione, che può trovare in Serie A, di fronte a quelle che saranno le proposte che avanzano su di lui. Dopo aver risolto gli accordi contrattuali, come annunciato dal suo agente, ecco le aspettative sul futuro di Stefano Okaka, con destinazione possibile in Serie A tra le ipotesi che lo riguardano.

Calciomercato Serie A, occasione Stefano Okaka: l’annuncio

C’è l’annuncio da parte dell’agente di Stefano Okaka, in merito a quella che è la notizia sul calciatore, che ha risolto i problemi legati agli accordi col club turco.

Ha risolto la situazione il suo agente, che ora cerca una nuova occasione per l’ex centravanti della Roma, vecchia giovane promessa ormai considerando i suoi 34 anni sulla carta d’identità.

Stefano Okaka è un’occasione di calciomercato a costo zero perché è un giocatore svincolato, come annunciato dall’agente e fratello, Carlo Okaka. In Italia, tra le “piccole” a caccia di una punta, l’occasione sarebbe ghiotta, col giocatore pronto a vestire nuovamente una maglia di un club italiano.

Mercato in Serie A, Okaka è svincolato: le parole dell’agente

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato l’agente di Stefano Okaka, il fratello Carlo. Ecco cos’ha detto: “Lasciò l’Udinese per il Basaksehir, la prima stagione è stata ottima, poi l’anno scorso c’è stata la Conference e dopo l’esclusione dall’Europa ci siamo trovati di fronte ad una scelta: risolvere consensualmente gli accordi, il club non ha le coppe europee in questa stagione. Parliamo di un ingaggio importante, abbiamo preferito risolvere le cose così per trovare una soluzione migliore per tutti. Lui sta bene, ha tanta voglia di calcio. Stanno arrivando tante chiamate dalla Serie A e dall’estero, faremo una valutazione”.

Okaka in Serie A: a caccia di Nazionale con Spalletti

Non ha vissuto esperienze in Nazionale con continuità, Stefano Okaka, ma chissà che con la grande occasione da svincolato in Serie A e con il nuovo ciclo che aprirà Luciano Spalletti in Nazionale, non possa poi esserci spazio per lui, qualora incidesse nella stagione che è appena cominciata. Okaka e Spalletti hanno condiviso l’esperienza in Capitale con la Roma e chissà che tra i due non possa riaccendersi il feeling. Chiaro che ci sono diversi calciatori prima di lui, ma nessuno sarà escluso dalle ipotesi del nuovo Commissario Tecnico che, con la carenza delle punte in attacco, darà una chance a tutti. E Okaka sogna un ritorno col botto, magari tanto da riuscire ad entrare nel giro delle idee per la Nazionale, come gli accadde con Roberto Mancini di recente.