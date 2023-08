Juve, Allegri ne taglia 6: è deciso

La rosa della Juventus è troppo ampia e Allegri ha già fatto capire che qualcuno dovrà lasciare la Juve: potrebbero partire in sei.

L’esordio della Juventus in questo campionato di Serie A 2022-2023 non poteva andare meglio di così. I bianconeri si sono scrollati di dosso le scorie della passata stagione e hanno offerto una prestazione convincente, rifilando un netto 3-0 all’Udinese. La Juve scesa in campo alla Dacia Arena ha fatto subito capire di avere una grande voglia di riscattarsi e tornare protagonista del torneo.

I bianconeri sono andati subito in vantaggio con Federico Chiesa e hanno poi raddoppiato i conti con il rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Sul finire del primo tempo è arrivata la terza rete, siglata di testa da Adrien Rabiot su cross di Andrea Cambiaso. Una prova davvero positiva che contribuisce ad aumentare quell’entusiasmo che si percepisce nel gruppo bianconero.

Tuttavia, lo stesso allenatore livornese nell’intervista dopo la gara di Udine ha voluto subito rimettere le cose a posto, ricordando che si tratta solo della prima partita e che il cammino per tornare al vertice è ancora molto lungo. Nel frattempo la dirigenza bianconera proverà a regalare qualche altra pedina ad Acciughina in questi ultimi giorni di mercato.

In sei potrebbero lasciare la Juve: Allegri non fa sconti

Si parla ancora di Romelu Lukaku, sebbene anche ieri i tantissimi tifosi juventini presenti alla Dacia Arena abbiano fatto chiaramente capire di preferire Dusan Vlahovic (“Noi Lukaku non lo vogliamo”, ndr). Non c’è solo il mercato in entrata per la Juventus, dato che la rosa bianconera è piuttosto ampia. La Signora deve affrontare solo il campionato e la Coppa Italia, pertanto non è da escludere qualche altra partenza da qui al 1 settembre.

Qualche giovane verrà certamente girato in prestito a qualche squadra di seconda fascia. E’ il caso di Facundo Gonzalez, appena acquistato dalla Juve, che dovrebbe finire alla Sampdoria di Pirlo (ma occhio alla Salernitana). Anche Samuel Iling Jr è molto richiesto in Serie A (Bologna su tutte) e in Premier League (il Nottingham Forest è davanti).

Filip Kostic è un altro di quei nomi che potrebbero lasciare la Juve in questi ultimi giorni di mercato, così come Alex Sandro. Il brasiliano ha giocato titolare la gara di Udine, ma davanti a un’offerta tutto potrebbe cambiare. Infine, altri due giovani come Miretti e Soulé potrebbero finire in prestito per consentire a entrambi di accumulare quell’esperienza necessaria per diventare delle colonne della Juve del futuro.