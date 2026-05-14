Caos Derby, è guerra totale: Ultimatum della Lega al Prefetto e ricorso al Tar. Cosa succede ora.

Un derby che cambia giorno e un palazzo che si scalda: a Roma lo scontro tra la Lega Serie A e il Prefetto esce dal perimetro del calcio e finisce nel cuore delle istituzioni. È la città a fare da cornice, con le sue abitudini, i turni di notte e i bar che aprono all’alba. Lunedì sera, luci accese all’Olimpico. Ma prima, sirene e carte bollate.

Lo dicono chiaro: è un “intervento pericoloso”. La Lega Serie A punta il dito contro il Prefetto di Roma dopo lo spostamento del derby Roma–Lazio a lunedì sera per ragioni di ordine pubblico. Non è una lite di calendario. È un braccio di ferro su chi decide davvero quando una città può rischiare e quando no.

Allo Stadio Olimpico entrano oltre 65 mila persone in una sera normale. Per il derby, la cifra schizza vicino alla capienza massima. In media, lavorano più di mille agenti tra stadio e snodi dei trasporti: numeri che le questure conoscono bene. Nel 2013, perfino la finale di Coppa Italia tra le stesse squadre fu anticipata per motivi simili. Tradotto: la sicurezza, a Roma, sposta le lancette da anni. Ma stavolta l’attrito sembra diverso.

C’è chi ha già cambiato i turni. Chi ha preso un treno. Chi aspetta un taxi che forse non arriva. Per molti tifosi, lunedì sera è un incastro complicato: figli da accompagnare, metrò più vuote, orari stretti. Anche i commercianti delle zone calde—Ponte Milvio, Prati—preparano una giornata lunga, tra serrande alzate a metà e tavolini contati. Il calcio, qui, è anche logistica di quartiere.

Eppure, il punto centrale non è ancora tutto qui. La Lega rivendica la propria autonomia regolamentare. Sostiene che una partita fissata da tempo non andrebbe toccata senza un’emergenza chiarissima e documentata. E parla di “precedente” che rischia di aprire la strada ad altri spostamenti discrezionali. Di fronte al rinvio, la Lega ha fissato tempi stretti per una soluzione condivisa—di fatto, un ultimatum—e ha annunciato il ricorso al Tar Lazio. Al momento non risultano pubblici i verbali integrali del Comitato per la sicurezza: un tassello che pesa nel racconto.

Perché il Prefetto può intervenire

Per legge, il Prefetto ha il dovere di prevenire situazioni a rischio, specie in eventi che richiamano masse e movimenti di tifoserie. Significa valutare coincidenze sensibili (manifestazioni, cortei, altri eventi), carenza di personale, lavori su linee di trasporto. Non è un potere arbitrario: si basa su relazioni tecniche e riunioni con forze dell’ordine e Comune. Spostare il derby a lunedì sera riduce incroci pericolosi con il weekend e diluisce l’afflusso. Funziona? Spesso sì, ma ha un prezzo sociale immediato: chi lavora, chi studia, chi vive attorno allo stadio.

Cosa succede adesso

I tempi sono stretti. Il Tar può decidere in via d’urgenza con una misura cautelare, confermare lo spostamento o congelarlo in attesa di approfondire. Possibili esiti? Tre strade: conferma del lunedì, ritorno all’orario originario, compromesso sull’orario del giorno scelto. Intanto, club e tifosi restano in sospeso. Gli abbonati chiedono certezze sul rimborso parziale per chi non potrà entrare. Le aziende che gestiscono il trasporto pubblico pianificano turni extra. La città, come sempre, si organizza a modo suo.

Nelle sere di derby, Roma respira più forte. I motorini sfrecciano sul lungotevere, l’odore di pizza si mescola all’umidità del fiume, e la curva canta già nel pomeriggio. Stavolta però c’è un controcanto: carte, timbri, dichiarazioni a effetto. È davvero questo il punto d’equilibrio tra calcio e sicurezza? Oppure stiamo insegnando alle partite a cambiare forma ogni volta che la città trema? La risposta, forse, non sta nei tribunali ma nelle facce che lunedì guarderanno le luci dell’Olimpico accendersi una alla volta. E in quel silenzio di pochi secondi, capiremo se abbiamo scelto bene.