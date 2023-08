Clamoroso Napoli, salta Veiga: ADL ha già bloccato il sostituto

Completamente a sorpresa starebbe saltando la trattativa fra il Napoli ed il Celta Vigo per l’approdo in Serie A di Gabri Veiga in questo calciomercato. Nelle ultime ore sarebbero infatti usciti fuori alcuni problemi che avrebbero decisamente incrinato i rapporti fra i due club, che addirittura parrebbero essere insanabili.

A fronte di questo il Napoli, per evitare di farsi trovare scoperto qualora le parti davvero decidessero di far saltare tutto, avrebbe già bloccato l’alternativa allo spagnolo, per il quale comunque nelle prossime ore ci saranno verosimilmente dei contatti per provare a sistemare la situazione.

Al momento però nulla di buono trapela dal quartier generale di Aurelio De Laurentiis, che come detto avrebbe anche già individuato un possibile rinforzo di qualità per la mediana di Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli, salta Veiga: tifosi infuriati

L’estate del Napoli è in gran parte girata attorno alle trattative col Celta Vigo per far sbarcare in Serie A Gabri Veiga in questo calciomercato. Giusto qualche giorno fa si era raccontato di come i campioni d’Italia avessero raggiunto col club galiziano l’accordo per l’approdo del talento spagnolo, ma come spesso accade in queste operazioni così lunghe e complicate non si può cantare vittoria fino a quando il giocatore non ha effettivamente messo nero sul bianco quanto pattuito.

E questo è uno di questi casi, anche perché per il Napoli rischia di saltare il colpo Veiga che solo fino a qualche giorno fa pareva essere praticamente fatto. Proprio nelle scorse ore sono sorti dei problemi importanti che potrebbero non solo far slittare questo affare per i campioni d’Italia ma, addirittura, farlo saltare proprio per la furia del tifo partenopeo, che aspettava con trepidazione lo spagnolo presso Villa Stuart nelle prossime ore.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, nonostante l’accordo verbale raggiunto col Celta Vigo qualche giorno fa, il Napoli ha provato a cambiare le condizioni inizialmente stabilite per l’ingaggio di Gabri Veiga.

Giallo Gabri Veiga per il Napoli: le ultime

Oramai l’arrivo di Gabri Veiga a Napoli è un vero e proprio giallo. Da che lo spagnolo era atteso in Italia addirittura nelle prossime ore, un retrofront degli stessi campioni d’Italia ha irritato e non poco il Celta Vigo che potrebbe decidere di chiudere ogni contatto con gli azzurri e far rimanere in Spagna la sua stella.

Nei prossimi giorni non si farà altro che cercare di capire se questo strappo possa essere in qualche modo ricucito, ma nel frattempo De Laurentiis avrebbe iniziato già a sondare con chi andare a sostituire Gabri Veiga in questo calciomercato.

Salta Gabri Veiga? No problem, il Napoli ha già pronto il sostituto

Qualora l’arrivo di Gabri Veiga dovesse davvero saltare, per il Napoli potrebbe prepotentemente tornare di moda il nome di Teun Koopmeiners dell’Atalanta in questo calciomercato. La Dea continua a non voler privarsi del suo centrocampista, ma qualora lo spagnolo non approdasse in Serie A De Laurentiis avrebbe da che farsi perdonare qualcosa, e di conseguenza non ci penserebbe più di due secondi ad accontentare le richieste economiche dell’amico e collega Percassi per regalare a Rudi Garcia un centrocampista di un certo livello.