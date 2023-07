Calciomercato Napoli, conferenza Garcia: annunciati due colpi

Arrivano le parole di Rudi Garcia che da Dimaro è intervenuto in conferenza stampa. Ecco l’annuncio riguardo le ultime novità di calciomercato Napoli.

Impegnato nel ritiro di Dimaro con la squadra, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa. L’allenatore ha svelato alcune notizie relative al calciomercato del Napoli con De Laurentiis pronto ad accontentarlo in sede di campagna trasferimento. Svelate alcune richieste del tecnico che ha fatto anche dei nomi di giocatori che sono nel mirino del club in vista della prossima stagione.

Conferenza stampa Garcia Napoli: ultime notizie di calciomercato

Nel corso della conferenza stampa di Rudi Garcia, l’allenatore ha svelato anche alcuni nomi di calciatori che potenzialmente possono fare a caso del Napoli.

“Condivido l’ambizione di Aurelio De Laurentiis, su questo ci siamo trovati. Vogliamo avere una grande squadra, come la scorsa stagione. Kim non sarà più con noi, il desiderio è tenere tutti gli altri giocatori. Poi ci sono alcuni ruoli dove c’è bisogno di qualcosa in più, bisogna raddoppiare le qualità della rosa. Alcuni profili possono darci una mano, vediamo cosa sarà possibile fare”.

“In passato ho già svolto questo tipo di lavoro, prendere giovani sconosciuti e migliorarli. Posso fare un esempio, Maxime Lopez del Sassuolo. A Marsiglia l’ho fatto esordire io, nessuno lo conosceva. Ha mostrato negli allenamenti tanta personalità. Anche se posso dire che non è un profilo che cerchiamo, Maxime Lopez non verrà al Napoli”.

Poi Garcia ha svelato il nome dell’obiettivo del Napoli per questo calciomercato estivo 2023. Si tratta del centrocampista Tousart di proprietà dell’Herta Berlino. Il calciatore è uno di quei profili su cui il Napoli ha posto al sua attenzione in vista di questa sessione di mercato. Ecco la conferma del tecnico.

“Tousart? Forse sì. Leggo tante notizie di mercato, mi diverto anche perché talvolta possono essere delle idee per la squadra. Non faccio nomi, dico solo che sono in contatto con Micheli e che da poco c’è anche un nuovo ds che è Mauro Meluso. Abbiamo tante persone che sanno fare mercato”.

Garcia, infine, oltre al possibile acquisto da parte del Napoli di Tousart, s’è soffermato anche sul futuro di Victor Osimhen.

Osimhen resta a Napoli? L’annuncio di Garcia

Il tecnico del Napoli Garcia ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen

“Lui vuole rimanere al Napoli. L’ho sentito e vi posso assicurare che ciò che dice sui social me l’ha ribadito anche a me. E’ contento di essere qui con noi ed è molto ambizioso, vuole fare grandi cose qui a Napoli”.