Cristiano Ronaldo, arresto in Arabia Saudita: interviene il Governo, il motivo

Arresto per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, la richiesta sul campione portoghese ha del clamoroso per i motivi emersi sulla vicenda.

È successo in Arabia Saudita, lì dove Cristiano Ronaldo è accusato, nella vicenda svelata in giornata per quanto accaduto nel corso dell’ultimo match disputato dal campione portoghese.

L’ex stella del Real Madrid e della Juventus, che ha fatto da apripista per i campioni che sono approdati nella Saudi Pro League in Arabia Saudita, si trova ora coinvolto in guai penali stando a quelle che sono le leggi in terra saudita. Oltreoceano dunque, Cristiano Ronaldo, si è reso protagonista in negativo di alcune vicende che lo hanno riguardato.

Richiesto l’arresto per Cristiano Ronaldo, per motivi di natura religiosa. Guai seri in Arabia Saudita perché, dopo il gol segnato e poco prima del consueto “Sium”, l’attaccante ex Juventus si è fatto il segno della croce e in terra saudita non è stato ben accolto.

Il Governo arabo è costretto a difendere Cristiano Ronaldo che, al centro delle vicende e finito nell’occhio del ciclone, dovrà difendersi dall’accusa di aver fatto il segno della croce, per evitare l’arresto. Successe, un episodio analogo, ad un altro ex Al-Nassr, il calciatore colombiano Juan Pablo Pino. Ai tempi, fu arrestato mentre si trovava in un centro commerciale perché, dalla sua maglia smanicata, si notava un tatuaggio con la figura di Gesù e in Arabia Saudita non fu ben vista come questione. La Polizia, ai tempi, intervenne mettendo le manette ai polsi del calciatore. E adesso che Cristiano Ronaldo ha fatto il segno della croce per festeggiare il gol, in Arabia Saudita è scoppiata la polemica.

Può essere arrestato Cristiano Ronaldo, per motivi di natura religiosa. Il capo d’accusa dell’arresto è quella di “fare proselitismo della propria religione” che, in Arabia Saudita, non è concesso.