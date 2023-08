Milan, “Cessione e destinazione già decisa”: cifre e dettagli, la rivelazione

Cessione e destinazione già decisa, il Milan perde pezzi dopo la cessione di Tonali secondo quelle che sono le rivelazioni dall’estero.

Perché non ci sono più punti fermi e il Milan ha dimostrato che, pur perdendo un titolarissimo, è capace poi di ricostruire le diverse zone di campo. Lo ha fatto facendo un mercato molto dispendioso e continuerà a farlo in futuro, come annunciato dall’estero in merito a quella che è il trasferimento già deciso, dopo alcuni rumors che erano già circolati nel corso di queste settimane.

I tifosi del Milan, attraverso i social, non hanno ben accolto la notizia, facendo finire in tendenza il suo nome attraverso Twitter, come “tema caldo” della giornata. Dall’estero hanno svelato tutto su dettagli, cifre, destinazione e non solo.

Calciomercato Milan, rivelazione dall’estero: “Cessione già decisa”

Tifosi in apprensione per quanto è stato annunciato dall’estero, sulla cessione con tanto di dettagli già decisa per uno dei tasselli più importanti del Milan.

Al centro dei rumors, inizialmente, ci era finito Rafael Leao. Il rinnovo prima e la maglia numero 10 sulle spalle poi, hanno allontanato quelli che sono le voci sul fuoriclasse portoghese. Così non è per l’asso francese del club milanista che, quest’anno, potrebbe vivere la sua ultima stagione al Milan.

Secondo quanto riferito dalla Germania, Mike Maignan è un obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco. Massima attenzione va riposta su quelli che sono i dettagli dell’operazione che riguarda appunto il Milan, con il francese in uscita che vedrebbe destinazione al club tedesco, secondo la stessa fonte che ne ha svelato aggiornamenti.

Mercato Milan, Maignan al Bayern Monaco: ecco quando

Svelato dall’estero, secondo quanto riferito da Bild, il domani di Mike Maignan. Il portiere del Milan è un obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco, ma non nell’immediato.

Secondo quanto riferito da Tobi Altschaffl, capo-reporter della Bild che ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it, i tifosi rossoneri possono stare tranquilli. Almeno per ora perché questa, potrebbe essere l’ultima stagione di Maignan al Milan. Il motivo è legato alla voglia di vedere Maignan come erede diretto di Manuel Neuer, al Bayer Monaco.

Ultime su Maignan, le cifre in caso di cessione al Bayern Monaco

Le cifre per il colpo del Bayer Monaco, targato Mike Maignan, risulteranno essere altissime. Perché, sempre stando a quel che riferiscono dalla Germania, il portiere francese ha un valore di mercato elevatissimo e ne è consapevole il club della Bundesliga. Nella prossima stagione, per la bellezza di 60 milioni, Maignan potrebbe diventare il nuovo portiere del Bayer Monaco.